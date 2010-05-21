دشمنان در ترویج بی حجابی در کشور نقش دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: موج از سوی دشمنان در دانشگاه‌ها کلید خورد و یکی از کارآمدترین و ارزشمندترین برنامه‌های اسلامی یعنی حجاب و عفاف را مورد هجمه قرار داد.

وی ادامه داد: اکنون دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی ایران در سطوح مختلف جامعه و با یک برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ، پروژه بدحجابی و بی‌حجابی را آغاز کرده‌اند.

امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه هدف آنان مبارزه با هویت دینی اسلامی بانوان کشور است، اضافه کرد: اما این توطئه نیز با هوشیاری و حضور با ایمان و تعهد مردم به ویژه خواهران و مادران ایران اسلامی خنثی می‌شود.



