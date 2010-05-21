بوشهر نیازمند مدارسی با تکنولوژی آموزشی روز است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر اظهار داشت: اجلاس گروه 15 و بیانیه تهران که منجر به توفیقات هسته‌ای ایران شد حاصل یک طراحی دقیق و سلسله وار بود که توسط رئیس جمهور و کارگروه هسته‌ای ایران طراحی شد و آثار مهمی را در فضای سیاسی و علمی جهان به وجود آورد.

وی ادامه داد: دولت با مراقبتهای ویژه تبدیل سوخت در ترکیه را دنبال کند و نگذارد بیگانگان به ویژه دولتهای مخالف پیشرفت ایران کارشکنی کنند و مشکلاتی را به وجود بیاورند.

صفایی بوشهری با قدردانی از حضور گسترده مردم در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و تشییع پیکر دو شهید گمنام گفت: هیچگاه عظمت، اقتدار و صلابت نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج در تاریخ اسلام و ایران فراموش نمی‌شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به سوم خردادماه افزود: فتح خرمشهر نماد شکست ارتش عراق شد و هیچگاه در تاریخ ایران فراموش نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه سران اسلام ستیز شامل دو گروه سران مذهبی دین ستیز مثل یهود و سردمداران غیر دینی مثل مارکسیستها هستند، گفت: این دو گروه یک هدف دارند و آن این است که مومنان را از راه خدا دور کنند.