۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

آیت الله صفایی بوشهری:

بوشهر نیازمند مدارسی با تکنولوژی آموزشی روز است

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه بوشهر گفت: با توجه به تحولات توسعه‌ای استان بوشهر نیاز است در این استان مدارس به روز با سازه‌های عالی در حوزه‌های مختلف آموزشی به ویژه نفت، گاز، صنایع دریایی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر اظهار داشت: اجلاس گروه 15 و بیانیه تهران که منجر به توفیقات هسته‌ای ایران شد حاصل یک طراحی دقیق و سلسله وار بود که توسط رئیس جمهور و کارگروه هسته‌ای ایران طراحی شد و آثار مهمی را در فضای سیاسی و علمی جهان به وجود آورد.

وی ادامه داد: دولت با مراقبتهای ویژه تبدیل سوخت در ترکیه را دنبال کند و نگذارد بیگانگان به ویژه دولتهای مخالف پیشرفت ایران کارشکنی کنند و مشکلاتی را به وجود بیاورند.

صفایی بوشهری با قدردانی از حضور گسترده مردم در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و تشییع پیکر دو شهید گمنام گفت: هیچگاه عظمت، اقتدار و صلابت نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و بسیج در تاریخ اسلام و ایران فراموش نمی‌شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به سوم خردادماه افزود: فتح خرمشهر نماد شکست ارتش عراق شد و هیچگاه در تاریخ ایران فراموش نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه سران اسلام ستیز شامل دو گروه سران مذهبی دین ستیز مثل یهود و سردمداران غیر دینی مثل مارکسیستها هستند، گفت: این دو گروه یک هدف دارند و آن این است که مومنان را از راه خدا دور کنند.

کد مطلب 1086737

    captcha

