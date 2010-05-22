تعیین متولی نظارت بر نشریات دانشجویی قبل از چاپ

رضا آشتیانی عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی اهانت یک نشریه دانشجویی در قم به ساحت روحانیت و مذهب شیعه گفت: آیت الله مکارم شیرازی در درسشان راجع به نشریه ای که در پردیس قم دانشگاه تهران منتشر شده و به ساحت روحانیت و مذهب شیعه توهین کرده است صحبت کرده اند. مطالب منتشر شده در این نشریه دانشجویی مطالب بسیار ناشایست و تعبیرات خیلی زشتی است.

نماینده مردم قم و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: شنیده ام که رئیس پردیس قم دانشگاه تهران عنوان کرده که اطلاع نداشته و به محض چاپ نشریه با مسئول آن صحبت کرده است. همچنین رئیس پردیس قم اعلام کرده که موضوع را پیگیری می کند اما هنوز از نتیجه پیگیری ها خبری نداریم و اینکه آیا منتشر کننده مطالب و مسئول نشریه در موضع خود باقی هستند یا خیر را نمی دانم.

آشتیانی عراقی با بیان اینکه معمولا مجوز نشریات دانشجویی از تهران صادر می شود به مهر گفت: باید دانشگاهها بر روی نشریات دانشجویی نظارت داشته باشند. موضع گیری های بعضا جهت داده شده از بیرون به داخل دانشگاه منتقل می شوند لذا روسای دانشگاهها و مدیران امور فرهنگی باید نیروهایی داشته باشند که بر نشریات دانشجویی قبل از چاپ نظارت کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: نمی دانم دانشگاهها موظف هستند بر نشریات دانشجویی قبل از چاپ نظارت کنند یا خیر، اما در جلسه فردا یکشنبه در کمیسیون فرهنگی مجلس موضوع مطرح می کنم تا مشخص شود وقتی مطالب ناشایست و موهن در نشریه ای دانشجویی منتشر می شود بالاخره چه کسی مسئول است.