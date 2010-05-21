به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام پورمحمدی در شورای اداری استان گیلان با اشاره به موضوع هستهای ایران و موضعگیریهایی که قدرتهای جهانی دراین خصوص اتخاذ کردند گفت: موضوع هستهای موضوع مهمی است ولی توجهی که قدرتهای بزرگ به ایران میکنند با موضوع هستهای برابری نمیکند.
وی افزود: این جایگاه ملت ایران است که جایگاه حساس و والایی را در عرصه جهانی و بینالمللی به خود اختصاص داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در توضیح بیشتر این مطلب گفت: ایران اسلامی اگر موضوع هستهای هم نداشت، همچنان مورد توجه قدرتهای بزرگ میبود و این نقش و جایگاه را باید بهخوبی شناخت.
پورمحمدی با اشاره به حضور گسترده ملت ایران در عرصههای مختلف گفت: ملت ایران با هوشمندی و احساس مسئولیت همیشه در صحنههای دفاع از آرمانهای خود حضور دارد و این حضور ارزشمند، نقطه قوت نظام اسلامی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور ملت ایران در انتخابات سال گذشته و دفاع از مواضع انقلابیشان را یادآور شد و گفت: حضور و دفاع ارزشمند از آرمانها باعث شد تا نظام و ملت عقبههای سخت را سپری کرده و جایگاه خود را در جهان تثبیت کند.
مواضع مشترک هستهای نشان از هوشمندی و انسجام مردم و مسئولان نظام دارد
وی با اشاره به بیانیه مجلس و نهادهای گوناگون در دفاع از موضوع هستهای کشور اظهار داشت: اینها نشان از هوشمندی، انسجام و وحدت مردم و مسئولان نظام دارد.
پورمحمدی گفت: دشمن گام به گام در حال عقبنشینی است و بدون تردید نفوذ و جایگاه آمریکا در عرصه جهانی سال به سال کمتر میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ملت ایران درّ گرانبهای پیشرفتهای هستهای را با جار و جنجالهای مکارانه دشمنان از دست نمیدهد و تلاش خودش را در این عرصه رها نمیکند و به اصول خود پایبند است.
وی گفت: دانش هستهای نماد توسعه ملی ماست و برآیندی از توانمندی، دانش و توسعه متوازن در کشور است و این را از دست نخواهیم داد.
ملت با این توانایی که کسب کرده بهخوبی میتواند از ارزشهای خود دفاع کند، اینکه نظام اسلامی ماهیت تمدن فریبکارانه امروز غرب و آمریکا را به بشر و جهان نشان داده و آن را به چالش کشیده بسیار مهم است.
پورمحمدی دانش هستهای را شاخص صداقت ملت ایران نامید و ادامه داد: این شاخصها برای این است که میتوان اخلاقمدارانه به پیشرفت و توسعه نایل شد و همین امر موجب نگرانی غرب است که هر روز با جلوههای مزدورانه و چهرههای مکارانه به مبارزه با ما میآید که جلوی پیشرفتمان را بگیرد ولی نظام و ملت ما با قدرت مسیرش را طی میکند.
هدفمند کردن یارانهها کاری بزرگ و ارزشمند و یک رسالت ملی است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر سخنان خود به ضرورت کارآمدی تأکید کرد و گفت: برآیند تلاش قوا، کارآمدی نظام را مشخص میکند و این کارآمدی عقبه و پشتیبان ارزشمندی برای دستاوردهای بزرگ است.
پورمحمدی با بیان اینکه خوشبختانه در عرصههای مختلف کارآمدی نظام مشاهده میشود گفت: بحث هدفمندکردن یارانه کاری بزرگ و ارزشمند است و همه باید برای اجرای موفق و خوب آن بسیج شوند.
وی افزود: این یک رسالت بزرگ ملی است و هر آنچه برای انجام موفق آن لازم است باید انجام داد.
وی افزود: این یک رسالت بزرگ ملی است و هر آنچه برای انجام موفق آن لازم است باید انجام داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به چند طرح مهم دولت از جمله اصل 44 و ساماندادن سوخت گفت: دولت مصمم به انجام کارهای بزرگ و محوری است و همه باید به دولت برای انجام این کارها کمک کنند.
وی تصریح کرد: اگر هم در جایی ضعفی وجود دارد باید با ارائه پیشنهادهای اصلاحی و کمکی آن بخشها را تقویت کرد.
وی اقدامات قوای سهگانه را در بخشهای مختلف از نقاط قوت کارآمدی نظام خواند و افزود: به هیچ وجه نقاط قوتها نباید ما را از توجه به نقاط ضعفها باز دارد و اگر بخشهایی از سیستم به پالایش و تغییر نیاز دارد باید آن را انجام داد.
پورمحمدی با اشاره به ضرورتهای مبارزه با فساد گفت: هیچ مدیری نیست که موافق مبارزه با فساد نباشد. باید گلوگاههایی که باعث غیرشفافشدن و ایجاد فساد میشود، شناسایی و برطرف کرد.
وی افزود: با نگاه حمایتی و پشتیبانی به مدیران عرض میکنم که موفقیت در داشتن برنامه، رعایت اولویتها، شفافسازی و پاسخگویی است و سازمان بازرسی کل کشور را حامی جدی خود بدانید.
پورمحمدی گفت: اگر هم برخوردی از ناحیه ما صورت میگیرد باید به دیده دردمندی و دغدغه برای داشتن دستگاههایی سالم نگریسته شود.
پورمحمدی گفت: اگر هم برخوردی از ناحیه ما صورت میگیرد باید به دیده دردمندی و دغدغه برای داشتن دستگاههایی سالم نگریسته شود.
مبارزه صحیح و مؤثر با مصرف سیگار مستلزم در اختیار داشتن صنعت و اقتصاد این رشته است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر استفاده از قابلیتهای استان گیلان نظیر جنگل، توریست، دریا و کشاورزی تأکید کرد و گفت: یکی از مواردی که به کشور آسیب زیاد میزند مصرف دخانیات است و بهخاطر ملاحظهکاری نمیتوان عدد خسارتی که دخانیات به کشور میزند بیان کرد.
پورمحمدی مبارزه صحیح و مؤثر با مصرف سیگار را در گرو در اختیار داشتن صنعت و اقتصاد در این رشته دانست و گفت: استان گیلان میتواند مرکز ثقل این موضوع باشد.
وی ادامه داد: با دخانیات و گسترش حجم مصرف آن در جامعه باید مبارزه و مقابله کرد ولی این زمانی قابل انجام است که اقتصاد و صنعت دخانیات در اختیار کشور باشد.
وی ادامه داد: با دخانیات و گسترش حجم مصرف آن در جامعه باید مبارزه و مقابله کرد ولی این زمانی قابل انجام است که اقتصاد و صنعت دخانیات در اختیار کشور باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با داشتن ابزار و کنترل این صنعت میتوانیم شعار مبارزه با دخانیات را سر بدهیم.
تأکید رئیس سازمان بازرسی بر واقعیشدن انتظارات از دستگاه قضا
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر واقعیشدن انتظارات و توقعات از دستگاه قضا متناسب با امکانات و منابع این دستگاه تأکید کرد.
پورمحمدی در شورای قضایی استان گیلان به اهمیت جایگاه، وظایف و فعالیتهای دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: ابزار و امکاناتی که در اختیار دستگاه قضایی است متناسب با وظایف و اقدامات این دستگاه نیست واین کار را قدری مشکل میکند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: معتقد به کوچکسازی دولت و کاهش گسترش تشکیلاتی هستیم اما باید در نظر داشت که رشد جمعیت با رشد ورودی پروندهها در محاکم قابل مقایسه نیست و در حال حاضر ورودی پرونده به محاکم بسیار زیاد است، لذا برای رسیدگی به این پروندهها و پاسخگویی به سطح انتظارات و توقعات باید ابزار و امکانات لازم در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد.
پورمحمدی با بیان این اینکه برخوردهای قضایی راه جلوگیری از تولید فساد در جامعه نیست گفت: در حال حاضر قوه قضاییه بار خیلی از مسئولیتها و پاسخگویی را پذیرفته که نمیبایست میپذیرفت و این در حالی است که منابع، امکانات، تصمیمگیریها و سیاستگذاریها برای برخورد با معضلات و مشکلاتی که پیش میآید در اختیار مراکز و جاهای دیگر است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: درست نیست دستگاه قضایی علیرغم این همه تلاش صادقانه متهم به بیتوجهی، سستی و عدم برخورد قاطعانه شود.
وی برخورد با مواد مخدر را بهعنوان نمونهای از این قبیل مسائل مثال زد و گفت: نباید موضوعات را سادهسازی و سادهانگاری کرد باید به علل و عوامل بروز جرم و تخلف در جامعه بهصورت ریشهای و جامع نگاه کرد.
پورمحمدی بر ضرورت اتخاذ راهکاری به منظور واقعیشدن انتظارات از دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه آمادگی دارد تا نسبت به ریشهیابی علل و عواملی که موجب بروز تخلفات و فساد در جامعه میشود به کمک دستگاه قضایی بیاید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: محاکم در بررسی پروندهها، اگر به موضوعی که زمینهساز گسترش جرم و تخلف در جامعه است برخوردند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کنند تا مورد بررسی کارشناسی و دقیق قرار گیرد.
پورمحمدی بر صدور احکام محکم و متقن توسط قضات تأکید کرد و گفت: باید به سمت جایگاهی برویم که احکام صادرشده قابل خدشه نباشد و برای جامعه نیز این طور جا بیفتد که دستگاه قضایی کاملترین و متقنترین حرف را در موضوعات مورد اختلاف میزند و به آن احترام بگذارند.
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