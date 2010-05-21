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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

آیت الله علم الهدی:

احترام به حضرت زهرا (س) نباید تنها به عزاداری خلاصه شود

احترام به حضرت زهرا (س) نباید تنها به عزاداری خلاصه شود

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: احترام به حضرت زهرا (س) تنها با عزاداری، پرچم سیاه و گفتن فاطمه الزهرا ادرکنی تمام نمی شود بلکه باید ایشان را در تمام مراحل زندگی الگوی خود قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد افزود: باید شخصیت هدایتی حضرت زهرا (س) در زندگی ما دیده و کاربردی شود.

امام جمعه مشهد بیان کرد: شخصیت هدایتی ایشان در یک نکته جلوه دارد و آن مقابله و مقاومت در برابر دشمن و انحرافات است.

آیت الله علم الهدی اظهار داشت: حضرت زهرا(س) به ما آموخت که باید در دینداری و ولایتمداری جدی بود که در آن صورت پیامبر(ص) و حضرت زهرا(ص) راضی شده و دل آنها را بدست می آوریم.
 
وی خاطرنشان کرد: ما باید مراقب مقدسات در اجرای مراسم سرور و شادی باشیم.
 
آیت الله علم الهدی افزود: فاطمیه گذشت و بدن مجروح حضرت زهرا(س) با دست همسر داغدارش به خاک سپرده شد و لباسهای مشکی درآمد آیا این یک ماه اشک ریختن و عزاداری کردن نباید در زندگی اجتماعی، سیاسی، جامعه و ... مظهری از شخصیت حضرت صدیقه طاهره(س) در ما ایجاد کند.
 
آیت الله علم الهدی با تاکید براینکه باید این جریان هدایتی در جامعه ما کاربرد داشته باشد گفت: دنیای کفر به کمتر از براندازی اسلام، انقلاب و نظام راضی نمی شوند و مسئولین کشور و جامعه بدانند در حرفها، مصاحبه ها و ارتباطاتشان لبخند زدن به دشمنان ناپاک، کفر جهانی معنایی ندارد و جریان استکبار در دنیا دشمن قسم خورده اسلام و نبی مکرم اسلام(ص) است و این را در عکس العمل خود بعد از بیانیه تهران بار دیگر اثبات کردند.
 
وی گفت: دشمن می خواهد با بی حجابی سفره دین را از زیر پای جوانان ما جمع کند و هنگامی که دین از مردم گرفته شود از انقلاب و اسلام جدا می شوند و در آن صورت اسلام را براندازی می کنند.
 
آیت الله علم الهدی با بیان اینکه سخنان ما در مقام اهانت نیست بلکه واقعیت است عنوان کرد: دشمن که در جنگ نرم به مردم نمی گوید بگویید خدا نیست و یا از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) دست بردارید بلکه از راه ترویج بی حجابی وارد می شود.
کد مطلب 1086752

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