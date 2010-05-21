آمریکا همواره برای منزوی کردن ایران تلاش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، مهاجریان در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: خیال آمریکا و همدستانش برای منزوی کردن ایران خیالی باطل است اما آنها برای تحقق اهداف خود، پروژه ایران هراسی را دنبال می کنند.

وی افزود: اجلاس گروه 15 در تهران به دنیال نشان داد که ایران نه تنها منزوی نیست بلکه مورد اعتماد بیشتر کشورهای دنیاست و این در واقع آمریکاست که منزوی شده است.

مهاجریان خاطرنشان کرد: آمریکا مدتی است که به تحریک کشورهای مختلف علیه ایران پرداخته اما اجلاس گروه 15 نشان داد که تحریکهای آمریکا در واقع بی نتیجه بوده است.

اجلاس گروه 15 آمریکا را سرگردان کرده است

امام جمعه طبس ادامه داد: اجلاس گروه 15 برای آمریکا غیرمنتظره بود و این کشور و همدستانش را سرگردان کرده است.

مهاجریان خاطرنشان کرد: پس از برگزار این اجلاس مهم، سردمداران آمریکا هر لحظه حرفی می زنند که سخنان آنها، این کشور را رسواتر خواهد کرد از سویی این استراتژی نشان از سردرگمی آنها دارد.

وی تاکید کرد: آمریکا از این اینکه می بیند ایران در زمینه مسائل هسته ای در حال رفع مشکلات خود است عصبانی است و موفقیتهای پی در پی ایران را بر نمی تابد.

مهاجریان با اشاره به تحریمهای مختلف آمریکا اعم از سیاسی و اقتصادی و ... گفت: ملت ما در مقابل عربده کشی های آمریکا با تمام قوا ایستاده و آماده است چنانچه دشمن کوچکترین تعرضی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، در نخستین قدم او را نابود کنند.

وی افزود: توطئه های آمریکا علیه ایران دیگر قدیمی شده و ملت ایران دست آمریکا را خوانده است و هرگز تسلیم یاوه گوییهای او نخواهد شد.