وامهای بانک توسعه اسلامی برای بخش خصوصی ایران

احمد جمالی در گفتگو با مهر در مورد وامهای دریافتی توسط ایران از بانک توسعه اسلامی گفت: کلیه اعتبارات اخذ شده توسط کشورمان از بانک توسعه اسلامی در سالهای گذشته وامهای توسعه ای بوده است که عمدتا به بخشهای زیربنایی و زیرساختها تعلق گرفته است.

مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه این وامها برای بخش خصوصی بوده است، افزود: این وامها در حوزه های آب و فاضلاب مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی در مورد اقدامات انجام شده توسط سازمان سرمایه گذاری خارجی برای بهبود فضای کسب و کار ایران نیز اظهارداشت: تاکنون جلسات مختلفی میان سازمان سرمایه گذاری خارجی و دستگاههای ذی ربط در مورد بهبود شاخصهای فضای کسب و کار برگزار شده است.

این مقام مسئول در سازمان سرمایه گذاری خارجی ادامه داد: امیدواریم در شاخصهایی همچون اخذ مجوز ساخت، شروع کسب و کار، اخذ اعتبارات از بانک مرکزی و غیره بهبود مناسبی داشته باشیم.

وی با اشاره به پرسشنامه هایی که برای تعیین جایگاه کشورها در شاخصهای فضای کسب و کار توسط موسسه تامین مالی بین المللی وابسته به بانک جهانی"IFC" منتشر می شود، گفت: این پرسشنامه ها باید تماما توسط بخش خصوصی تکمیل شود.

وی ادامه داد: پرسشنامه های مربوطه پس از ترجمه در اختیار بخش خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، شبکه خانه های صنعت و معدن، انجمن مدیران، وکلا، پیمانکاران بخش خصوصی، دستگاهها و افراد ذی صلاح قرار گرفته است.

جمالی گفت: بخش خصوصی می توانند پرسشنامه ها را پس از پر کردن مستقیما برای بانک ارسال کنند.