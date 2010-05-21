یک تیم ایرانی با من مذاکره کرده است/ احتمال ماندنم در بوخوم کم است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید هاشمیان روز جمعه در مصاحبه با سایت شخصی اش ضمن بیان این مطلب افزود: « تمرینات بوخوم از روز چهارشنبه گذشته تعطیل شد که قرار بود در این روز یک تست بدنی از بازیکنان به‌عمل بیاید که به دلیل مشخص نشدن سرمربی جدید این موضوع منتفی شد. باشگاه بوخوم هنوز در پی یافتن یک مربی برای فصل آینده است.»

باتوجه به اینکه وحید هاشمیان طبق بندی که در قراردادش قید شده بود، فقط در صورت ماندن بوخوم در بوندس‌لیگای یک با این تیم قرارداد داشت، او می‌تواند تیم را ترک کند.

وحید درباره شرایط ادامه حضورش در بوخوم تصریح کرد: « با توجه به توانایی مالی باشگاه در پرداخت قرارداد جدید و سقوط به دسته دوم بوندس‌لیگا احتمال ماندنم در این تیم بسیار کم است.»

بوخوم همچنان در پی یافتن یک سرمربی جدید برای آغاز کارش در بوندس‌لیگای 2 است.

هاشمیان درباره آینده‌اش نیز اضافه کرد: «در روزهای آتی با لارس بائومگارتنر، مدیر برنامه‌هایم صحبت‌های نهایی را انجام خواهم داد تا وضعیتم را به‌صورت قطعی مشخص کنم. یک تیم ایرانی با من مذاکره کرده است و احتمال حضورم در ایران نیز وجود دارد.»