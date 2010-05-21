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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

حجت الاسلام ابوترابی فرد:

دولتمردان آمریکا همچنان از اقتدار نظام اسلامی ایران غافل هستند

دولتمردان آمریکا همچنان از اقتدار نظام اسلامی ایران غافل هستند

قزوین - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت قزوین گفت: دولتمردان آمریکایی زیر فشار لابی صهیونیستها حرکت می کنند و همچنان از اقتدار نظام اسلامی غافل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین اظهار داشت: بعد از 30 سال از انقلاب اسلامی دولت مردان آمریکا هنوز از گذشته درس نگرفته اند و با زبان تهدید با ایران اسلامی سخن می گویند.

وی افزود: متاسفانه دولتمردان آمریکا چون زیر فشار لابی صهیونیستها هستند در مسیر آنها حرکت می کنند و از پشتوانه لازم برای منافع آمریکا برخوردار نیستند.
 
ابوترابی فرد یادآور شد: با گذشت 30 سال از محاصره و تحریم اقتصادی آمریکا خوشبختانه نظام اسلامی با حرکتی پر شتاب قله های رفیع اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی را طی کرده و این تحریم ها نتوانسته نظام را از اهدافش دور کند.
 
خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: اقتدار کشورمان در امنیت ملی و سایر بخشها که موجب بیداری ملتهای اسلامی شده است امروز بر همگان آشکار شده است.
 
حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به سالروز سوم خردادماه نیز گفت: سپاهیان جوشیده از متن اسلام در کنار ملت ایران توانستند با فتح خرمشهر روزی تاریخی را در تقویم انقلاب اسلامی ثبت کنند و موجب حیرت جهانیان از این فتح بزرگ شوند.
 
نائب رئیس مجلس افزود: اقتدار امروز نظام اسلامی مرهون قرآن، آموزه های دینی و الهام گرفته از اهل بیت است و باید این ارتباط معنوی را برای موفقیتهای دیگر خود همچنان حفظ کنیم.
 
ابوترابی در خصوص رعایت ارزشهای اخلاقی در جامعه و حفظ حجاب اسلامی نیز نکاتی را یادآور شد.
 
کد مطلب 1086770

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