دولتمردان آمریکا همچنان از اقتدار نظام اسلامی ایران غافل هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین اظهار داشت: بعد از 30 سال از انقلاب اسلامی دولت مردان آمریکا هنوز از گذشته درس نگرفته اند و با زبان تهدید با ایران اسلامی سخن می گویند.

وی افزود: متاسفانه دولتمردان آمریکا چون زیر فشار لابی صهیونیستها هستند در مسیر آنها حرکت می کنند و از پشتوانه لازم برای منافع آمریکا برخوردار نیستند.

ابوترابی فرد یادآور شد: با گذشت 30 سال از محاصره و تحریم اقتصادی آمریکا خوشبختانه نظام اسلامی با حرکتی پر شتاب قله های رفیع اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی را طی کرده و این تحریم ها نتوانسته نظام را از اهدافش دور کند.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: اقتدار کشورمان در امنیت ملی و سایر بخشها که موجب بیداری ملتهای اسلامی شده است امروز بر همگان آشکار شده است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به سالروز سوم خردادماه نیز گفت: سپاهیان جوشیده از متن اسلام در کنار ملت ایران توانستند با فتح خرمشهر روزی تاریخی را در تقویم انقلاب اسلامی ثبت کنند و موجب حیرت جهانیان از این فتح بزرگ شوند.

نائب رئیس مجلس افزود: اقتدار امروز نظام اسلامی مرهون قرآن، آموزه های دینی و الهام گرفته از اهل بیت است و باید این ارتباط معنوی را برای موفقیتهای دیگر خود همچنان حفظ کنیم.

ابوترابی در خصوص رعایت ارزشهای اخلاقی در جامعه و حفظ حجاب اسلامی نیز نکاتی را یادآور شد.

