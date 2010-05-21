همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، محمد شریف ملک زاده با اعلام این خبر گفت: در این همایش دو روزه که با شرکت بیش از 200 سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج و سرمایه گذاران خارجی برگزار می شود، سرمایه گذاران با ظرفیت های متعدد و پر بازده سرمایه گذاری در ایران آشنا خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه چالشها و موانع پیش روی سرمایه گذاری در کشور نیز دراین همایش با دقت و شفافیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مسئولان و کارشناسان مربوطه با سرمایه گذاران شرکت کننده مذاکره خواهند کرد.

ملک زاده تصریح کرد: فعالیت کارگروه های تخصصی زیر بنایی با موضوع راه، نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، صنعت و معدن، عمران شهری و بافت های فرسوده، پروژه های ساختمانی و صنایع وابسته، گردشگری و توریسم درمانی، کشاورزی و مواد غذایی از جمله بخش های تخصصی این همایش به شمار می روند که با حضور جمعی از وزرا در عالیترین سطح تشکیل خواهد شد.

افتتاح رسمی پارک سرمایه گذاری در شیراز یکی دیگر از برنامه هایی است که در حاشیه برگزاری این همایش با حضور مقامات عالی کشور صورت خواهد گرفت.

در این همایش که با همکاری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، خارجه، کشور، استانداری فارس و سایر دستگاه ها و سازمان های مرتبط برگزار می شود، ایرانیان مقیم کشورهای امارات متحده عربی، آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا و آلمان به همراه بیش از 70 سرمایه گذار خارجی از کشورهای مختلف حضور خواهند یافت.