بحران اقتصادی؛ عامل انشقاق در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی پرسه" در تحلیلی در این باره نوشت: چگونگی برخورد با بحران یورو روابط بین کشورهای مهم اروپایی از جمله فرانسه و آلمان را خراب کرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به تفاهم ظاهری کشورهای اروپایی و تنظیم قواعد جدید برای مبارزه با بحران یورو نوشت: البته نباید گول ظاهر این توافق ها را خورد. در پشت پرده این توافقات نیروهای گریز از مرکزی با تاثیرات مخرب وجود دارد. به جای اینکه در این لحظات بحران تاریخی اتحادیه اروپا برای توافق و هماهنگی بیشتر تلاش کنند مبارزات قدرتی مختلف و رنگارنگی شکل گرفته است و بین دو بازیگر اصلی در اروپا یعنی فرانسه و آلمان شکافهای جدیدی ایجاد شده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که البته سازمانهای اروپایی قربانی اختلاف علایق شده اند که توسط برلین و پاریس ایجاد شده است. رئیس جمهوری فرانسه با حمایت ایتالیا، اسپانیا و پرتغال یک جبهه علیه مرکل ایجاد کرده است که خصوصا خشم خود را در چگونگی برخورد آلمان با بحران یونان نشان داده اند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که بررسی کنندگان بر این عقیده اند که این شکافها ایدئولوژیک و از علایق ملی نشات می گیرد. در یک طرف پاریس همراه با شرکایی از کشورهای حاشیه مدیترانه قرار دارند که تلاش می کنند آرزوهای دور و دراز خود از جمله نفوذ سیاسی بیشتر در بانک مرکزی اروپایی را در پیش گیرند. آنها می خواهند هماهنگی های اقتصادی اروپایی را به زور و با سرعت بیشتر افزایش دهند تا شایستگی آلمان در این زمینه را زیر سوال ببرند.

در طرف دیگر آلمان قرار دارد که حتی هماهنگی های منطقی در این راستا را رد کرده و به جای آن منحصرا بر قطعنامه تاکید دارد. به این ترتیب به گفته پایل لویف کارشناس علوم سیاسی، اتحادیه اروپا یک بحران اعتماد داخلی و خارجی را تجربه می کند که نتیجه آن بحران هر چه بیشتر یورو است. در این میان به جای اینکه مسائل ساختاری و شکافهای داخلی را برطرف کنیم برای چنین بحرانی به دنبال مقصرهای دیگری می گردیم.