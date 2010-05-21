جشنواره تنوع زیستی در موزه دارآباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این جشنواره شهردار منطقه یک تهران گفت: لذتبخش ترین کار شهرداری جلب توجه مردم به مباحث زیست محیطی است.

احمدی بافنده تاکید کرد باید مثل نماز به بوستانها و محیط زیست توجه شود در غیر این صورت تمام موجودات اطراف انسان با مصنوعات بی روح بشری جایگزین خواهند شد.

وی افزود: سال 2010 سال تنوع زیستی نامیده شده و هدف از این نامگذاری توجه به گونه های در حال انقراض است.

احمدی بافنده خاطرنشان کرد: در صورت وجود کشش و علاقه در مباحث زیست محیطی برنامه های غنی تری در این راستا برگزار خواهد شد.

در این مراسم اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه تهران نیز به بیان اهمیت تنوع زیستی و لزوم توجه بیشتر جامعه و مسئولان به حفظ ذخایر ژنتیکی کشور پرداخت.

وی گفت: با اینکه در ایران اصل حفاظت محیط زیست را در قانون اساسی داریم و بسیاری از کشورهای دنیا ازداشتن آن در قانون اساسی بی بهره هستند اما از نظر حفاظت با بسیاری از کشورها فاصله زیادی داریم.

نمایش چند قطعه فیلم مستند حیات وحش که توسط مستند سازان داخلی از طبیعت و تنوع زیستی تهیه شده ابود نیز از دیگر برنامه های مراسم افتتاحیه بود.

در مراسم افتتاحیه جشنواره تنوع زیستی، محمد باقر صدوق، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین حسین محمدی، مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند.

در پایان این مراسم از ده چهره پیشکسوت در حوزه آموزش و حفاظت محیط زیست نیز تجلیل به عمل آمد.

علی ادهمی، محمد بلوچی، مهیندخت دهدشتیان، بهرام زهزاد، محمد باقر صدوق، هوشنگ ضیایی، بیژن فرهنگ دره شوری، محمود کرمی اسماعیل کهرم و عبدالحسین وهاب زاده پیشکسوتانی بودند که در مراسم افتتاحیه از آنان تجلیل به عمل آمد. همچنین بهروز بهروزی راد، بهرام حسن زاده، کیایی، حاجی قلی کمی، هنریک مجنونیان و جمشید منصوری چهره های تقدیر شده بودند که موفق به حضور در مراسم نشدند.

در این مراسم جمعی از محیط بانان مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پاسداران اصلی تنوع زیستی حضور داشتند که از آنان نیز تقدیر به عمل آمد.

جشنواره تنوع زیستی، توسط موزه طبیعت و حیات وحش ایران (دارآباد) و جمعی از تشکل های مردمی فعال در زمینه حفاظت محیط زیست برنامه ریزی و برگزار شده است این جشنواره تا ساعت 21 روز جمعه ادامه داشت.

سازمان ملل متحد سال 2010 را به عنوان سال جهانی تنوع زیستی معرفی کرده و از تمامی دولتها و ملتهای جهان خواسته تا نسبت به توقف روند از دست رفتن تنوع زیستی جهان و تخریب محیط زیست اقدام کنند.

در جشنواره تنوع زیستی بیش از 30 تشکل مردمی و موسسه فعال در زمینه محیط زیست و حیات وحش مشارکت دارند.