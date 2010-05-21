قطعنامه پیشنهادی تاثیری در تحویل سامانه اس 300 به ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، "میخائیل مارگلوف" رئیس کمیته روابط بین الملل مجلس سنای روسیه امروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که تحریمهای پیشنهادی علیه ایران هیچ لطمه ای را به فروش موشک های سطح به هوا اس 300 به این کشور نمی زند.

وی با اشاره به اینکه روسیه در فروش محصولات خود در بازارهای خارجی مسئول است، افزود: پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی بر قراردادهای کنونی میان روسیه و ایران تاثیر نمی گذارد.

یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود روز پنج شنبه در اشاره به پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی که توسط آمریکا آماده شده، ادعا کرد: پاراگراف مربوط به منع فروش سلاح به ایران در قطعنامه پیشنهادی شامل سلاح های دفاعی نیز می شود.

بر اساس ادعاهای دیپلمات های غربی در صورت به تصویب رسیدن دور جدید تحریمها ضد ایران فروش سامانه دفاعی اس 300 به ایران ممنوع می شود.

در همین رابطه یک دیپلمات دیگر غربی که وی نیز خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که بر اساس پیش نویس آمریکا فروش موشک های اس 300 از سوی روسیه به ایران ممنوع خواهد شد.