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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۵۰

نزدیک شدن هنر به عاشورا اتفاق عظیمی را در پی دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی تأکید کرد: نزدیک شدن هنر به عاشورا اتفاق عظیمی را در پی دارد که ابعاد این اتفاق چشمگیر، مهم و قابل پیگیری است.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ؛حجت الاسلام احمدمبلغی عصر جمعه در مراسم اختتامیه دومین سوگواره لحظه های عاشورایی اظهار داشت: فرهنگ عاشورایی لایه های مختلف فطرت انسانی را به نمایش می گذارد و همین پیام و درون مایه انسانی عاشورا است که هر فردی را با هر دین مسلکی تحت تاثیر خودش قرار می دهد.

رئیس پژوهشگاه علوم ومعارف اسلامی  افزود: یکی از ویژگی های هنر آشکار کردن یک امر پنهان و یانیمه پنهان و برجسته سازی اموری که برای افراد عادی شده است.

حجت الاسلام مبلغی گفت: هنر اصلی امام حسین(ع) این بود که واقعیت پنهان و زشتی موجود در زمان خودش را با مجموعه پاکیزه خود آشکار کرد.

وی تصریح کرد: هر کدام از یاران امام حسین(ع) یک نهضت مستقل داشته اند و در لحظه لحظه آن می توان صحنه های هنری و باشکوهی که انسانیت و انسان بودن را به طرز زیبایی به نمایش می گذارد، مشاهده کرد .

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی با اشاره به مهلت خواستن امام حسین (ع) در شب عاشورا ابراز داشت: اگر امام حسین (ع) این مهلت را نمی خواست این همه لحظه های که سر شار از پیام اصیل عدالت بود به ارمغان نمی آمد.

وی ادامه داد: در عاشورا ویژگی هایی نهفته است که هنر می تواند این ویژگی های را آشکار و مخاطب را باهر دین و فرهنگی مجذوب خود کند چرا که عاشورا نگاه پذیر است و همین نگاه پذیری باعث شده عاشورا به یک جریان پویا تبدیل شود.

حجت الاسلام مبلغی خاطر نشان کرد: باید اجازه بدهیم هنر آزادانه به سمت عاشورا برود و نیز عاشورا هم آزادانه به سمت هنر برود چرا که عاشورا تنها یک اتقاق تاریخی نیست بلکه داستان زندگی امروز ماست.

کد مطلب 1086815

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