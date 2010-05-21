نزدیک شدن هنر به عاشورا اتفاق عظیمی را در پی دارد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ؛حجت الاسلام احمدمبلغی عصر جمعه در مراسم اختتامیه دومین سوگواره لحظه های عاشورایی اظهار داشت: فرهنگ عاشورایی لایه های مختلف فطرت انسانی را به نمایش می گذارد و همین پیام و درون مایه انسانی عاشورا است که هر فردی را با هر دین مسلکی تحت تاثیر خودش قرار می دهد.

رئیس پژوهشگاه علوم ومعارف اسلامی افزود: یکی از ویژگی های هنر آشکار کردن یک امر پنهان و یانیمه پنهان و برجسته سازی اموری که برای افراد عادی شده است.

حجت الاسلام مبلغی گفت: هنر اصلی امام حسین(ع) این بود که واقعیت پنهان و زشتی موجود در زمان خودش را با مجموعه پاکیزه خود آشکار کرد.

وی تصریح کرد: هر کدام از یاران امام حسین(ع) یک نهضت مستقل داشته اند و در لحظه لحظه آن می توان صحنه های هنری و باشکوهی که انسانیت و انسان بودن را به طرز زیبایی به نمایش می گذارد، مشاهده کرد .

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی با اشاره به مهلت خواستن امام حسین (ع) در شب عاشورا ابراز داشت: اگر امام حسین (ع) این مهلت را نمی خواست این همه لحظه های که سر شار از پیام اصیل عدالت بود به ارمغان نمی آمد.

وی ادامه داد: در عاشورا ویژگی هایی نهفته است که هنر می تواند این ویژگی های را آشکار و مخاطب را باهر دین و فرهنگی مجذوب خود کند چرا که عاشورا نگاه پذیر است و همین نگاه پذیری باعث شده عاشورا به یک جریان پویا تبدیل شود.

حجت الاسلام مبلغی خاطر نشان کرد: باید اجازه بدهیم هنر آزادانه به سمت عاشورا برود و نیز عاشورا هم آزادانه به سمت هنر برود چرا که عاشورا تنها یک اتقاق تاریخی نیست بلکه داستان زندگی امروز ماست.