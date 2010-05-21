  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۱۱

والیبال نوجوانان آسیا - تهران

خانی و صادقیانی در جمع برترین های آسیا/ کره‌ای‌ها گوی سبقت را ربودند

خانی و صادقیانی در جمع برترین های آسیا/ کره‌ای‌ها گوی سبقت را ربودند

دو بازیکن تیم والیبال نوجوانان کشورمان در جمع برترین های هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی اهدا جوایز و جام های قهرمانی تیم ها و نفرات برتری هشتمین دوره رقابتهای والیبال نوجوانان آسیا عصر امروز جمعه با حضور علی سعیدلو رئیس و حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، مسئولان ورزش کشورمان و برخی سفرای کشورهای خارجی در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در این مراسم بهترین های این دوره از مسابقات نیز معرفی شدند که رامین خانی به عنوان امتیازآورترین بازیکن و آرمین صادقیانی به عنوان بهترین مدافع انتخاب شدند.

سینگ از هند، جی از کره جنوبی به عنوان بهترین مهاجم ، جیان سونگ از چین به عنوان بهترین سرویس زن ، لی ای جیونگ از کره جنوبی به عنوان بهترین پاسور و جائو وائونگ از کره جنوبی دیگر بهترین های این دوره از مسابقات بودند. در این میان کره ای ها سه بازیکن برتر داشتند.

علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی جام و مدال های قهرمانی ملی پوشان نوجوان کشورمان را در مراسمی باشکوه و بانظم اهدا کرد. مراسم پایانی این مسابقات بسیار بهتر از تمام مراسم های پایانی لیگ های مختلف کشورمان برگزار شد که جای تقدیر دارد.

تیم والیبال نوجوانان کشورمان عصر امروز جمعه با پیروزی 3 بر 2 برابر چین عنوان قهرمانی هشتمین دوره رقابتهای آسیا را به خود اختصاص داد و علاوه بر صعود به مسابقات جهانی به رقابتهای المپیک سنگاپور نیز راه یافت.

کد مطلب 1086845

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها