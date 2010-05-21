به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی اهدا جوایز و جام های قهرمانی تیم ها و نفرات برتری هشتمین دوره رقابتهای والیبال نوجوانان آسیا عصر امروز جمعه با حضور علی سعیدلو رئیس و حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، مسئولان ورزش کشورمان و برخی سفرای کشورهای خارجی در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در این مراسم بهترین های این دوره از مسابقات نیز معرفی شدند که رامین خانی به عنوان امتیازآورترین بازیکن و آرمین صادقیانی به عنوان بهترین مدافع انتخاب شدند.

سینگ از هند، جی از کره جنوبی به عنوان بهترین مهاجم ، جیان سونگ از چین به عنوان بهترین سرویس زن ، لی ای جیونگ از کره جنوبی به عنوان بهترین پاسور و جائو وائونگ از کره جنوبی دیگر بهترین های این دوره از مسابقات بودند. در این میان کره ای ها سه بازیکن برتر داشتند.

علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی جام و مدال های قهرمانی ملی پوشان نوجوان کشورمان را در مراسمی باشکوه و بانظم اهدا کرد. مراسم پایانی این مسابقات بسیار بهتر از تمام مراسم های پایانی لیگ های مختلف کشورمان برگزار شد که جای تقدیر دارد.

تیم والیبال نوجوانان کشورمان عصر امروز جمعه با پیروزی 3 بر 2 برابر چین عنوان قهرمانی هشتمین دوره رقابتهای آسیا را به خود اختصاص داد و علاوه بر صعود به مسابقات جهانی به رقابتهای المپیک سنگاپور نیز راه یافت.