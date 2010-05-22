نرم افزار در ایران قیمت و ارزش ندارد/ دانش تولیدکنندگان نرم افزاری ایران پایین است

شهرام ثبوتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: فضای رقابتی در حوزه نرم افزاری آی تی کشور وجود ندارد و تعداد تولید کنندگان نرم افزار در کشور محدود است.

وی خاطر نشان کرد: تولید نرم افراز در ایران باید در کشور نهادینه شود تا این محصول با ارزش به صورت کالای اساسی فعال آی تی تلقی شود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه فضای رقابتی بین تولیدکنندگان نرم افزارها در ایران پایین است تصریح کرد: برای ارتقاء و افزایش کالای نرم افزاری تولید داخل باید فضای فوق را تلطیف کنیم.

ثبوتی پور با بیان اینکه دانش نرم افزاری کشور باید به مانند دانش سخت افزاری آن رشد سریع یابد یادآور شد: در صورت عقب ماندن از قافله تولید نرم افزاری در داخل باید در انتظار هدر رفت تولیدات داخلی در کشور بود.

وی با اعلام اینکه نرم افزار در ایران قیمت و ارزشی ندارد، اظهار داشت: این محصول در کشورهای دنیا به عنوان با ارزش ترین محصول مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات مورد استفاده کاربران قرار می گیرد.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کرمان با تاکید بر ارتقاء کیفیت سی دی های تولید داخل افزود: متاسفانه بسیاری از نرم افزارهای تولید داخل از کیفیت استاندارد پایینی برخوردار هستند.

ثبوتی پور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آغاز اجرای طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات به صورت پایلوت در هشت استان کشور تصریح کرد: ساماندهی بازار نوعی همسان سازی در بازار آی تی کشور بوده و سبب کنترل و جلوگیری از گرانی و ارزانی کاذب در بازار خواهد شد.

به گفته وی، تمام فعالین آی تی کشور باید از این طرح استفاده بهینه نموده و از مزایای این طرح ملی بهره گیری کنند.

وی با بیان اینکه بازار آی تی ایران از جایگاه خوبی در بین کشورهای منطقه برخوردار نیست دلیل این ضعف را در عدم موفقیت بازار ایران در کشورهای منطقه دانست.



ثبوتی پور پایین بودن کیفیت محصولات فناوری اطلاعات ایران را دلیل دیگر نبود بازار آی تی ایران در منطقه دانست و گفت: باید نیروی کار مفید آی تی ایران را به سمت تولیدات فاخر سوق دهیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه فعالان آی تی کشور هیچ چشم انداز توسعه ای برای آینده آی تی ایران نداشته و چراغ راهی هم برای توسعه این صنعت پاک، ارزشمند و سودآور ندارند.

ثبوتی پور با بیان اینکه برنامه های موجود در آی تی کشور جنبه شعاری دارد که باید عملیاتی شود، تصریح کرد: البته ایران در حوزه تجارت الکترونیک کمی بهتر از دولت الکترونیک توسعه لاک پشتی یافته است.

این عضو شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه هنوز باور دولتمردان به دولت الکترونیک به صورت عملیاتی در جامعه درنیامده است، خاطر نشان کرد: دلیل مشهود این مدعا توسعه قطره چکانی و پر از نقص بانکداری الکترونیک در کشور می تواند باشد.

وی خواستار همکاری بیشتر دستگاه های دولتی، اجرایی، امنیتی و انتظامی کشور با فعالان بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران شد و افزود: بازار و جامعه آینده ایران به طور حتم و یقین خود را محتاج و نیازمند توسعه آی تی می داند.