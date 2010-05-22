حفاری های قزوین در سال جاری ساماندهی می شود

علیرضا هنرور در گفتگو با خبرمگار مهر در قزوین اظهار داشت:‌ در حال حاضر جلسات کمیسیون حفاری های شهر زیر نظر شهرداری و با حضور شهردار، مدیران عامل و دستگاه های متقاضی حفاری، شورای اسلامی شهر، شهرداران مناطق، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهر و مدیر امور هماهنگی مناطق و نواحی شهرداری به صورت منظم وماهانه برگزار می شود.

هنرور از تشکیل کمیته فنی و تخصصی در کمیسیون حفاری های شهر قزوین خبر داد و اضافه کرد: این کمیته به صورت تخصصی و کارشناسی درخواست های دستگاه های متقاضی حفاری را بررسی می کند و نظر کارشناسی خود را برای

تصمیم گیری نهایی به کمیسیون ارائه می دهد.

وی در خصوص روش اجرایی، اداری و کنترل مجوزهای حفاری در شهر قزوین تصریح کرد: در مرحله اول دستگاه متقاضی حفاری فرم مخصوص را تکمیل و به دبیرخانه کمیسیون هماهنگی حفاری شهرارائه می دهد واین درخواست توسط ناحیه مربوط شهرداری با بازدید میدانی بررسی و گزارش مربوطه بررسی در کمیته فنی کمیسیون حفاری ها مطرح و تصمیم سازی می شود.

این مسئول یادآور شد: نظر کمیته فنی نیز در کمیسیون حفاری شهر قزوین در خصوص تقاضای حفاری مطرح و به دبیرخانه کمیسیون جهت ابلاغ به مناطق و نواحی و صدور مجوز حفاری ارسال می شود و در این مرحله مسیر حفاری توسط ناظر و نماینده نواحی شهرداری به دستگاه متقاضی حفاری تحویل می شود و درمرحله بعدی کنترل و نظارت برعملیات اجرایی صورت می گیرد و بعد از اتمام کار مسیر حفاری طی صورت جلسه ای به صورت موقت تحویل شهرداری می شود و بعد از اتمام کار مرمت سیر حفاری و تائید کار تحویل قطعی و کامل صورت می گیرد.

هنرور افزایش رضایتمندی شهروندان از تمامی مراحل اجرای عملیات عمرانی به ویژه حفاری دستگاه های متقاضی حفاری را یکی از برنامه ها و اهداف عالی و اصلی تشکیل کمیسیون حفاری های شهر توسط شهرداری قزوین دانست و خاطرنشان کرد: همکاری کامل کلیه دستگاه ها و نهادها در روند عملیات اجرایی پروژه ها عمران شهری در تحقق رضایتمندی شهروندان بسیار تاثیرگذار است.