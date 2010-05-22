اروند مسیر جدید صادرات کویت به عراق است

جواد معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: در سال 85 طرح ترانزیت کالا از منطقه آزاد اروند به عراق مورد مطالعه قرار گرفت اما به دلیل عدم وجود زیر ساخت های لازم و مشکلاتی که در این راه به وجود آمد این طرح لغو شد اما با تلاش و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، دو هکتار زمین از این منطقه مین زدایی، زیرسازی و محصور شد تا ترانزیت کالا از اروند به عراق امکان پذیر شود.

معصومی اظهار داشت: همچنین فاز یک تکمیل زیرساخت ها که حدود 9 ماه به طول انجامید فراهم شده که در حدود دو هفته آینده به بهره برداری می رسد، همچنین توسعه فاز دوم زیرساخت ها بستگی به میزان تقاضای ترانزیت از این منطقه خواهد داشت.



مدیرعامل منطقه آزاد اروند گفت: شرکت حمل ونقل بین المللی به نام "الکفایت العالمیه" که شرکتی کویتی است متقاضی ترانزیت کالا از منطقه آزاد اروند به کشور عراق است این شرکت هم اکنون از مرز "صفوان کویت و عراق" صادرت کالا را به عراق انجام می دهد که مسیری طولانی است اما با استفاده از ترانزیت کالا از منطقه آزاد اروند مسیرشان بسیار کوتاه تر خواهد شد، چرا که مسیر ترانزیت کالا از بندر خرمشهر تا منطقه صفر شلمچه حدود 20 کیلومتر است.



وی افزود: از این رو شرکت های ایرانی دیگری هم متقاضی استفاده از منطقه آزاد اروند برای ترانزیت کالا به عراق همچون شرکت حمل و نقل ایرانی به نام کشتیرانی جنوب خط هستند.



معصومی اضافه کرد: منطقه آزاد اروند دارای ظرفیت بالایی در ارتباط با میزان بارگیری و تخلیه بار است که امیدواریم با راه اندازی ترانزیت کالا از اروند به عراق و سایر کشورهای همسایه این پتانسیل، بالفعل شود.

