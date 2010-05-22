شهرک صنایع دریایی در منطقه آزاد اروند احداث می شود

سید علیرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان افزود: احداث و راه اندازی شهرک صنایع دریایی در منطقه آزاد اروند از چندی پیش در دستور کار این منطقه بوده است.

موسوی گفت: در سفر گذشته هیئت دولت به استان خوزستان در زمینه احداث شهرک صنایع دریایی تصمیماتی اتخاذ شد، که مطالعات فاز یک آن انجام شده و جانمایی زمین نیز صورت گرفته است.



وی افزود: هزینه ساخت شهرک صنایع دریایی تاکنون برآورد نشده است اما مساحت جانمایی شده برای شهرک صنایع دریایی حدود 300 هکتار است.



معاون بازرگانی و ترانزیت منطقه آزاد اروند تصریح کرد: منطقه آزاد اروند مزایای زیادی در زمینه تاسیسات دریایی دارد به جرات می توان گفت یکی از پر پتانسیل ترین و مناسبترین مناطق کشور در زمینه صنایع دریایی است چرا که بزرگترین شرکت تاسیسات دریایی، کشتی سازی، تعمیرات کشتی و سکوهای مخازن نفتی و خوراک کافی در زمینه پتروشیمی در این منطقه قرار دارد.



وی ادامه داد: هدف از ساخت شهرک صنایع دریایی در منطقه آزاد اروند استقرار و تشکیل خوشه صنایع دریایی در این منطقه است.



موسوی تاکید کرد: منطقه آزاد اروند زیر ساخت ها و تسهیلات لازم را در زمینه خدمات بانکی،راه های ترانزیتی، آب، برق، گاز، مخابرات و.. برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند.