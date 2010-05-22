به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه قبلی فدراسیون کاراته قرار بود رقابتهای انتخابی تیم ملی برای شناخت ترکیب دو تیم مجزا جهت حضور در رقابتهای جهانی صربستان و بازیهای آسیایی گوانگژو 26 خردادماه برگزار شود.

این برنامه توسط کادر فنی تغییر کرد و قرار شد این مسابقات سوم خردادماه برگزار شود که همین برنامه نیز بعد از اعتراض گسترده ملی پوشان و کارشناسنان امر با مخالف شخص رئیس فدراسیون مواجه شد تا این مسابقات در همان تاریخ قبلی یعنی 26 خردادماه انجام شود.

برخی ملی پوشان که با مشکل اضافه وزن مواجه بودند به تغییر برنامه تیم دیدارهای انتخابی اعتراض داشته و برخی دیگر 3 کیلو ارفاق وزن در زمان انتخابی را نوعی بی عدالتی عنوان داشتند.

از سوی دیگر زنجان به عنوان میزبان مرحله چهارم اردوهای تیم ملی انتخاب شده است. مرحله سوم اردو در رشت که زادگاه یکی از دو سرمربی تیم ملی است برگزار شد و مرحله چهارم نیز در زادگاه دیگر سرمربی تیم ملی برگزار می شود که همین موضوع انتقاداتی را در پی داشته است.

تیم های ملی کاراته کشورمان خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان در صربستان و بازیهای آسیایی در گوانگژو آماده می‌کند.

