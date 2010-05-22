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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۰

المپیاد دانش آموزی علوم نانو برگزار می شود

المپیاد دانش آموزی علوم نانو برگزار می شود

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو 4 تیرماه از سوی باشگاه نانو در مراکز 10 استان کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آزمون تمامی دانش آموزان آشنا با فناوری نانو در دو مرحله به رقابت خواهند پرداخت مرحله اول شامل یک آزمون کتبی است و برگزیدگان این مرحله یک اردوی علمی-آموزشی را خواهند گذراند تا برای رقابت عملی آماده شوند مرحله دوم آزمون عملی است و برگزیدگان نهایی این مرحله همزمان با جشنواره فناوری نانو در آبان ماه معرفی خواهند شد.

منابع این المپیاد شامل 44 مقاله و پنج کتاب است که متن کامل مقالات و فایل دو مورد از کتابها در سایت باشگاه نانو قابل دریافت است.

علاقه مندان برای شرکت در این آزمون می توانند تا 7 خردادماه از طریق سایت باشگاه نانو به آدرس  www.nanoclub.ir ثبت نام کنند.

کد مطلب 1086879

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