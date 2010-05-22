سطح مسابقات آسیایی بالاتر از جهانی است/ امیدوارم امروز قهرمان شویم

مجید افلاکی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در رقابتهای جهانی ممکن است چند بازی را با کشورهای گمنام برگزار کرده و تکواندوکار آهسته آهسته به سوی سکوی قهرمانی گام بردارد در حالیکه در آسیا از همان دور اول کار سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: قزاقستان، تایلند، چین تایپه، اردن و ویتنام در کنار کره جنوبی از کشورهای صاحب تکواندو در جهان هستند که کار را برای رسیدن به سکو مشکل می کنند ولی خوشبختانه دو تکواندوکار ما در روز نخست با آمادگی بالایی که داشتند با شکست همه رقبای خود به مدال طلا دست یافتند تا گام بلندی برای دفاع از عنوان قهرمانی برداریم.

مربی تیم ملی در ادامه گفت: در این دوره حساسیت هوگوهای الکترونیکی را افزایش داده اند و همین موضع امتیازگیری را مشکل کرده است، تکواندوکاران با این نوع حساسیت ها آشنا نبودند، زمان لازم بود تا با آن هماهنگ شوند.

افلاکی در پایان گفت: امروز سه تکواندوکار ما رقابتهای خود را برگزار می کنند. نادریان، عبداللهی و کرمی به روی "شی هاپ چانگ" می روند و به امید خدا با کسب نتایج درخشان مانند روز نخست بتوانیم تکلیف قهرمانی را مشخص کنیم.

نوزدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا با حضور 210 تکواندوکار از 20 کشور آسیایی در شهر آستانه، قزاقستان جریان دارد.