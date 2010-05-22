مهدی تاج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: به اعتقاد من سطح لیگ نهم نسبت به دوره های گذشته رشد محسوسی داشت و تیم ها فوتبال فنی و کیفی تری را به نمایش گذاشتند و این امر در عملکرد نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا هم محسوس بود.

تاج با اشاره به وضعیت داوری مسابقات در لیگ نهم اظهار داشت : قضاوت داوران در فصل گذشته هم نقطه قوت لیگ بود هم نقطه ضعف لیگ. نقطه قوت از این جهت که امسال شاهد قضاوت های مقتدرانه و متعادلی از سوی داوران جوان و باتجربه فوتبال کشور بودیم و از طرفی برخی قضاوت ها نیز باعث متضرر شدن تیم ها از ناحیه داوریها شد.

وی اضافه کرد: در واقع داوری مسابقات لیگ نهم با نوسانات بسیاری همراه بود و این موضوع اعتراض هایی را نیز از سوی تیم ها به همراه داشت که البته اعتقاد دارم نسبت به لیگ هشتم این اعتراضات کمتر و منطقی تر شده بود.

وی جوانگرایی در باشگاههای لیگ برتر را از دیگر ویژگی های لیگ نهم عنوان کرد و اظهار داشت: در لیگ نهم بواسطه همین جوانگرایی، پدیده‌های خوبی به فوتبال کشور معرفی شدند که می تواند پشتوانه خوبی برای حضور در تیم های ملی باشد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزایش سطح فرهنگ پذیرش اشتباهات از سوی مربیان لیگ را از دیگر نکات برجسته لیگ نهم دانست و اظهار داشت: در فصل گذشته بسیاری از مربیان به جای فرافکنی و فرار از مسئولیت، اشتباهات خود را در ناکامی تیم هایشان می پذیرفتند که این فرهنگ باید در فوتبال کشور نهادینه شود .

تاج تماشاگران مشتاق تیم تراکتورسازی و حضور یکپارچه هواداران این تیم در لیگ نهم را یک اتفاق ویژه در مسابقات لیگ عنوان کرد و اظهار داشت: تراکتورسازی نشان داد فوتبال باشگاهی کشور از چه توان و پتانسیل بالایی برخوردار است و با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب می توان زمینه جذب بیشتر و رشد بهتر فوتبال باشگاهی کشور را فراهم کرد.

وی در پایان با بیان اینکه درفصل آینده بواسطه مسابقات جام ملتهای آسیا در قطر و بازیهای آسیایی گوانگژو در چین، برگزاری لیگ دهم با محدودیت های زمانی روبروست، تصریح کرد: امیدوارم مسئولان سازمان لیگ با یک برنامه ریزی دقیق شرایط برگزاری منظم و با کمترین وقفه لیگ را فراهم کنند تا بازیکنان لیگ درکوران مسابقات مهیای حضور در این دو رویداد مهم قاره ای شوند.