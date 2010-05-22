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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۰۸

ابراهیمی:

غرامت جنگ عراق بسیار زیاد و غیر قابل صرف‌نظر است

غرامت جنگ عراق بسیار زیاد و غیر قابل صرف‌نظر است

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: خسارات ناشی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به حدی زیاد و جدی است که نمی توان از آن صرف نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابراهیمی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس و نماینده بیرجند در پاسخ به این سئوال که یکی از نمایندگان پارلمان عراق از ایران خواسته است تا از دریافت غرامت از دولت عراق صرف نظر کند ا، ظهار داشت: البته این یک خواسته قابل بررسی است و مقامات در رده های بالای نظام می توانند در این خصوص تصمیم گیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: اما با توجه به هزینه های زیادی که ملت ما در جریان جنگ عراق داد به نظر نمی رسد بتوان به راحتی به این خواسته پاسخ مثبت داد.
به گزارش مهر، قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل درمورد آتش بس جنگ عراق و ایران در تیر1367(1987) صادر شد، بر اساس آیین نامه اجرایی قطعنامه قرار شد کمیته ای در سازمان ملل تشکیل شده و کشور متجاوز اعلام شده و میزان خسارات تعیین شود و در راستای آن صندوقی بین المللی برای کمک به خسارت دیدگان جنگ ایران و عراق پیش بینی شود که متأسفانه هیچگاه این صندوق تشکیل نشد و تنها یک بند از قطعنامه که تبادل اسرا بود اجرا گردید. با این حال  پس از 10 سال در 18 آذر 1370 و با حمله عراق به کویت دبیرکل سازمان ملل، مجامع بین المللی و حتی کشورهای منطقه حامی صدام، اعلام کردند "متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است".
 
کد مطلب 1086889

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