سید مجید موسویان، ناظر کیفی شبکه سه درباره اینکه آیا ناظران کیفی در صدا وسیما بر مبنای دستورالعمل مشخصی نظارت بر مجموعهها و برنامهها میکنند؟ به خبرنگار مهر گفت: نه ما دستورالعمل یا چارچوب مشخصی نداریم که بر آن اساس نظارت داشته باشیم. در واقع میتوان گفت قانون مکتوب در این باره در صدا وسیما وجود ندارد و ناظران کیفی بر اساس تجربیات و شناختی که از رسانه دارند انتخاب میشوند و نظارت میکنند.
وی در ادامه افزود: میتوان گفت نظر ناظران کیفی سلیقهای است و شبکه بر اساس اعتمادی که به آنها دارد کار را به آنها میدهد. البته این سلیقه حساب شده است و این طور نیست که هر کس به عنوان ناظر کیفی انتخاب شود. در مجموع دستورالعملی وجود ندارد تا معیارها برای ناظران کیفی مشخص شود. بین دوستان ناظران کیفی افرادی هم هستند که اعمال سلیقه شخصی میکنند و این به نظرم اتفاق بدی است.
این ناظرکیفی درباره اینکه چرا معیار مشخصی برای انتخاب ناظران کیفی وجود ندارد تا این مشکلات پیش نیاید توضیح داد: این حرفه در سازمان صدا وسیما تعریف نشده و چارت مشخصی نداریم حتی به لحاظ حقوقی مشخص نیست که ناظران کیفی چه جایگاهی دارند. زیرمجموعه کدام معاونت قرار میگیرند؟ ناظران کیفی را مدیران شبکه یا مدیران گروه مشخص میکنند.
وی با اشاره به نظارت کیفی و نظارت پخش گفت: نظارت شامل دو بخش محتوا و ساختار است. البته در بعضی موارد نظارت کیفی با نظارت پخش اشتباه میشود. مثلاً نوع پوشش و آرایش زنان در سریال باید از سوی تهیهکننده، کارگردان و گریموررعایت شود. آنها خودشان هم میدانند در آثار تلویزیون باید نکاتی مورد توجه قرار بگیرد. این مسئله در حوزه نظارت پخش قرار میگیرد.
این ناظر کیفی معتقد است در نظارت کیفی باید محتوا و ساختار در کنار هم رعایت شوند و خودش نیز در نظارت کیفی آثاری که به عهده دارد سعی میکند این موارد را مورد توجه قرار بدهد. در بحث ساختار نو بودن قصه، تعلیق، اوج و فرود داستان، شخصیت پردازی، کشش دراماتیک و ... اهمیت دارد. در بحث محتوا هم قصه حرفی برای گفتن داشته باشد.
موسویان درباره اینکه آیا یک ناظر کیفی به همه مقولههای کارگردانی، نویسندگی، فنی و ... آگاهی کامل دارد که درباره تمام این موارد اظهارنظر کند توضیح داد: این طور نیست که ناظران کیفی بیدانش باشند. من کارگردانی، نویسندگی، تصویربرداری، نورپردازی و طراحی صحنه و لباس هم در آثار مختلف تجربه کردهام. بنابراین با تمام این مقولهها آشنایی دارم. از سوی دیگر مدیران گروه ناظر کیفی هر برنامهای را با توجه به توانایهایش برای نظارت انتخاب میکنند.
وی ادامه داد: این طور نیست ناظر کیفی در زمینهای تخصص نداشته باشد و کار به او سپرده شود. مثلاً یک ناظر کیفی برای نظارت مجموعههای طنز مناسب است بنابراین کارهای طنز به او داده میشود یا به فرد دیگر کارهای درام ارائه میشود.
این ناظر کیفی در پاسخ به این سئوال اما بارها شاهد بودهایم یک ناظر کیفی هم نظارت یک مجموعه تاریخی را به عهده دارد و هم یک مجموعه طنز را، آیا یک فرد تا این حد توانایی دارد که نسبت به هر ژانری اشراف داشته و بعد نظارت کند توضیح داد: این مسئله به نبود نیروی کافی و متخصص در زمینه نظارت کیفی برمیگردد. در حال حاضر پنج پروژه در حال تولید در دست من برای نظارت قرارد دارد مسلماً ممکن است با این حجم کار مواردی هم از دست ما در برود.
موسویان درباره اینکه چرا ناظران کیفی برای خطوط قرمز هم دستورالعمل مشخصی ندارند و برخی کارگردانان و نویسندگان به راحتی از خطوط قرمز عبور میکنند اما برخی دیگر این اجازه را ندارند گفت: دلیل این مسئله به نبود شناخت ما از خطوط قرمز برمیگردد. با توجه به اینکه برای نظارت کیفی الگو و دستورالعمل مشخصی وجود ندارد خودمان اعمال نظر میکنیم و گاهی هم اشتباهاتی میکنیم.
سیدمجید موسویان ناظر کیفی اکثر مجموعههایی همچون "بزنگاه"، "ترش و شیرین"، "متهم گریخت"، "خانه به دوش"، "زن بابا"، "زیرزمین"، "پس از سالها"، "راه شب" و "گاوصندوق" بوده است.
وی ناظر کیفی مجموعههای در حال تولید "اوسنه پادشاهی" به کارگردانی امرالله احمدجو و "وضعیت سفید" به کارگردانی حمید نعمتالله را برعهده دارد. موسویان ناظر کیفی مجموعه "بهترین سالهای زندگی ما" به کارگردانی داریوش فرهنگ است که مراحل نویسندگی را سپری میکند.
نظر شما