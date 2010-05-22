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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۵

تبریک احمدی‌نژاد به والیبال/

قهرمانی نوجوانان رویش جوانه‌های خودباوری و نوید فتح قله های بلند است

قهرمانی نوجوانان رویش جوانه‌های خودباوری و نوید فتح قله های بلند است

رئیس جمهور در پیامی قهرمانی تیم والیبال نوجوانان ایران و کسب جواز حضور در رقابت‌های المپیک سنگاپور را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در پیامی کسب عنوان قهرمانی آسیا و جواز حضور در رقابت‌های المپیک سنگاپور توسط تیم ملی والیبال نوجوانان ایران را که با غلبه بر چین حاصل شد، تبریک گفت. متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

« بسم الله الرحمن الرحیم
" اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه "
ایستادن مقتدرانه جوانان عزیز بر سکوی قهرمانی والیبال آسیا و راهیابی به مسابقات المپیک و جهانی را به همه نوجوانان، جوانان و ملت بزرگ ایران صمیمانه تبریک می‌گویم.
 
رویش جوانه‌های خودباوری، امید، همت و تلاش در نسل‌های متوالی، نوید فتح قله‌های بلند است که صد البته ملت ایران شایستگی‌ قرار گرفتن در فراز آنها در همه عرصه‌ها را دارند.
 
از همه دست اندرکاران، مربیان، سرپرستان، بازیکنان، مدیران و فدراسیون تشکر می‌کنم و از خدای متعال عزت روزافزون ملت ایران و سرافرازی فرزندان مومن این دیار را مسئلت دارم.»
 
تیم والیبال نوجوانان کشورمان عصر جمعه با پیروزی 3 بر 2 برابر چین به عنوان قهرمانی هشتمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا دست یافت و به رقابتهای جهانی و المپیک سنگاپور راه یافت.
 
 
کد مطلب 1086907

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