روشهای بهینه ازدیاد برداشت از مخازن نفتی/ اجرای طرح مطالعاتی مخازن نفت

محمد کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ازدیاد برداشت از منابع غیر قابل استحصال نفت را از مهمترین چالش های دنیا در حوزه بالادستی نام برد و افزود: موفقیت در این امر در گرو هدفگذاری است که در این راستا کشورهای مشابه ما مانند عربستان و عراق اهدافی را در این زمینه در نظر گرفته اند عراق افزایش برداشت از 9 میلیون به 22 میلیون بشکه در روز و عربستان افزایش برداشت تا 18 میلیون بشکه در روز را تا سال 2020 برای خود هدفگذاری کرده است.

بخش عمده ای از مخازن نفتی کشور به نیمه عمر خود رسیده اند

وی با اشاره به این مطلب که ایران جایگاه دوم را در منابع نفت قابل استحصال در دنیا دارد، اظهار داشت: طبق مطالعات انجام شده در کنار مخازن بالغ و توسعه نیافته، بخش عمده ای از مخازن نفتی کشور به نیمه عمر خود رسیده و با افت و یا کاهش تولید مواجه شده اند ضمن آنکه مخازن نفتی کشور دارای پیچیدگی و تخلخل دوگانه است از این رو برای افزایش برداشت از منابع غیر قابل استحصال در کشور نیاز به اجرای طرح جامع مطالعاتی مخازن نفت است.

رئیس پژوهشکده مطالعات مخزن با بیان اینکه هم اکنون متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی ایران حدود 24 درصد است، ادامه داد: این ضریب به این معنا است که از 650 میلیارد بشکه نفت درجا، 5/162میلیارد بشکه قابل استحصال است که با تکنولوژی موجود امکان برداشت 550 میلیارد بشکه نفت وجود ندارد.



وی با اشاره به اینکه جلوگیری از افت تولید نیاز به مطالعه جامع مخازن نفتی دارد، اضافه کرد: برای این منظور نیاز به اولویت بندی مخازن از نظر افت فشار و همچنین نیاز به اطلاعاتی چون مرغوبیت نفت و مشترک و یا مشترک نبودن میادین نفتی داریم که در این راستا 90 مخزن نفتی ایران اولویت بندی شدند و مطالعات بر روی میادین نفتی آغاز شده است.

کرامتی با اشاره به انجام مطالعات این پژوهشکده در میدان های نفتی "آزادگان"، "یادآوران"، "نفت شهر"، "سراجه"، لایه نفتی "پارس جنوبی" و "بلال" اضافه کرد: در این پژوهشکده مطالعات مخازن نفتی توسط اطلاعات موجود و تحقیقات آزمایشگاهی انجام می شود.

کاربردی نبودن میکروارگانیزم برای ازدیاد برداشت

وی ازدیاد برداشت از مخازن قابل استحصال را مهمترین چالش در دنیا ذکر کرد و یادآور شد: با توجه به اهمیت این امر بسیاری از کشورها یکی از شاخص های عملکرد خود را بر ضریب افزایش ازدیاد برداشت از میادین نفتی قرار داده اند.

وی با اشاره به فعالیت های این پژوهشکده در زمینه استفاده از میکروارگانیزم ها به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، اظهار داشت: نتایج به دست آمده از این تحقیقات نشان داد که در مخازن نفتی کشور به دلیل دارا بودن دمای بالا، میکروارگانیزم ها قادر به رشد و تکثیر نیستند ازاین رو استفاده از این روش برای افزایش برداشت در اولویت کمتری قرار دارد.

رئیس پژوهشکده مطالعات مخازن تزریق گاز و آب را بهترین روش برای افزایش برداشت از مخازن در کشور دانست و ادامه داد: بهینه کردن تاسیسات سطح الارضی، تزریق آب، گاز و پلیمر یا گازهای غیر هیدروکربنی از سناریوهای توسعه میادین است و هدف ما این است که از چند پارامتر برای توسعه علمی میادین استفاده کنیم.



کرامتی همچنین به نقص نرم افزارهای موجود برای مدل سازی مخازن پیچیده‌ ایران اشاره کرد و گفت: نرم افزاهایی که در حال حاضر استفاده می شود، نرم افزای هایی هستند که بیشتر برای مخازن ساده و ماسه سنگی تهیه شده اند و برای بخشهای مدل سازی مخازن پیچیده‌ کاربرد ندارند.