موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مسیر پولدار شدن نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سرورالدین در مجمع عمومی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی کل کشور با تأکید بر اینکه وجود چنین نگرش هایی در جامعه جای تأسف دارد، افزود: می توان گفت که چنین دیدی نه در دولت و نه در وزارت علوم وجود دارد.

وی اظهار داشت: در پیشنویس برنامه پنجم اصل 44 قانون اساسی پیش بینی هایی در خصوص گسترش این موسسات شده است که طبق آن دولت موظف است در راستای تحقق این اصل اقداماتی را در راستای حضور فعال بخش غیردولتی در توسعه آموزشهای رسمی، غیررسمی، مهارتی و علمی کاربردی آموزش عالی کشور فراهم سازد.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاههای غیرانتفاعی در کنار دانشگاههای دولتی به برنامه های وزارت علوم کمک می کنند، اظهار داشت: افرادی که در این موسسات مشغول به فعالیت هستند، اکثرا افرادی هستند که خدمات ارزنده ای را در راستای آموزش عالی کشور داشته اند و سالها به عنوان استاد مشغول به تدریس بوده و هستند.

وی اضافه کرد: هر موسسه ای قبل از تأسیس باید در اتحادیه موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی مورد بررسی قرار گیرد و اگر از سوی این اتحادیه تأیید شد باید از سوی وزارت علوم مجوز تأسیس دریافت کند.

رئیس سازمان سنجش افزود: بنابراین باید یک سیستم نظارتی در اتحادیه تشکیل شود تا در آن تمام ضوابط برای تشکیل موسسات رعایت شود.