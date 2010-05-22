موفقیت کشور در حذف آلودگیهای نفتی/ پژوهشگاه نفت مرکز GTL اپک شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید حدادی در حاشیه چهاردهمین جشنواره نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به مهر گفت: فناوری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌ های مایع (Gas to Liquids)، به فرآیندی اطلاق می شود که در آن بتوان گاز طبیعی را به فرآورده های با ارزش از جمله متانول، دی ‌متیل ‌اتر و سایر فرآورده‌ های میان ‌تقطیر مانند بنزین، گازوییل و نفت سفید تبدیل کرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این پژوهشگاه مرکز GTL اپک معرفی شده است، افزود: ایران در این زمینه گامهای بزرگی برداشته است که در نهایت موفق شد به عنوان مرکز GTL اپک معرفی شود.



رئیس پژوهشگاه صنعت نفت همچنین با اشاره به سابقه 50 ساله این پژوهشگاه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، افزود: با توجه به تحقیقاتی که در این پژوهشگاه انجام شد، موفق به تجاری سازی برخی از پروژه های تحقیقاتی شدیم.



وی راه اندازی واحد سولفیران در خارک را نمونه هایی از این پروژه ها نام برد و اظهار داشت: سولفیران فرایند حذف گاز سولفید هیدروژن از گاز طبیعی است سولفید هیدروژن گاز بسیار خطرناکی است که با مقادیر و غلظت های مختلف در گاز طبیعی وجود دارد و یا به عنوان یک محصول جانبی در بسیاری از واکنش های شیمیایی حاصل از فرآیندهای صنعتی، تولید می شود که محققان این پژوهشگاه به دانش فنی فرایند حذف این گاز از گاز طبیعی شدند.



حدادی با اشاره به اقدامات پژوهشی این پژوهشگاه در زمینه تولید فراورده های نفتی اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده است تبدیل نفت سبک به سنگین است نتایج این تحقیقات در پالایشگاه های کشور کاربردهای فراوانی دارد.



وی با تاکید بر اینکه گام های مهمی در راستای تولید نفت سبک در این پژوهشگاه برداشته شده است؛ خاطر نشان کرد: در این زمینه نتایج خوبی را به دست آوردیم و در آینده نزدیک خبرهای خوشی را اعلام خواهیم کرد.



حدادی مرکاپتان زادیی از برش های نفتی و گوگرد زدایی از گاز ترش را از دیگر دستاوردهای این پژوهشگاه نام برد و اضافه کرد: پژوهشگاه صنعت نفت در این زمینه ها پژوهشهای زیادی انجام داده است و توانسته نیازهای این بخش را مرتفع کند.



رئیس پژوهشگاه صنعت نفت این پژوهشگاه را متولی پاکسازی محیط زیست از آلودگی های نفتی دانست و ادامه داد: در کنار این فعالیت ها، این پژوهشگاه به عنوان متولی پاکسازی محیط زیست از آلودگی های نفتی معرفی شده است که در این راستا پژوهشگران این مرکز علمی روشهای مختلفی از جمله استفاده از میکروارگانیزم ها برای پاکسازی محیط زیست ارائه کردند.