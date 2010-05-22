638 میلیارد ریال به تعاونیهای گلستان تسهیلات پرداخت شد

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین در بخش کمکهای فنی و اعتباری 30 میلیارد ریال، در بخش سرمایه در گردش در بانک ملی 13 میلیارد ریال، در بانک سپه 43 میلیارد ریال به شرکتهای واجد شرایط تسهیلات داده شد.

وی اظهار داشت: از طریق بانک صادرات 30 میلیارد ریال و تسهیلات و اعتبارات طرح آمایش صنعت 6.3 میلیارد ریال بوده و از محل سایر بانکها و موسسات اعتباری 604 میلیارد ریال به تعاونیها پرداخت شده است.

وی به مصوبات سفر هیئت دولت در بخش تعاون اشاره و اضافه کرد: مصوبات دوره اول تقریبا 100 درصد اجرایی شد و در مصوبات دوره دوم یک مصوبه اجرا نشده است.

بصیری بیان داشت: این مصوبه در زمینه استخدام 15 نفر در سطح ادارات استان است که برای اجرای این طرح از طریق استانداری و وزارت تعاون درحال رایزنی هستیم.

مدیرکل تعاون گلستان افزود: در سایر بخشها از جمله تسهیلات و راه اندازی نمایندگی تعاون در شهرستانهای استان، توسعه و تشکیل بانک تعاون مصوبات اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سفر دوم هیئت دولت به گلستان شش مصوبه در بخش تعاون مصوب شد و در سفر اول نیز چهار مصوبه داشتیم.

وی تعداد تعاونیهای ثبت شده در استان را هشت هزار و 341 شرکت تعاونی اعلام کرد و افزود: 127 هزار و 389 نفر در گرایشهای کشاورزی و صنعتی و معدنی و خدماتی و بانوان و مسکن فعالیت دارند.