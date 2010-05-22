کارخانه ها شیرتازه نمی خرند!/ واردات شیرخشک کمر دامداران را خم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، با توجه به اینکه 70 درصد مردم گناباد مستقیم و غیرمستقیم با دامداری در ارتباط هستند و 12 هزار خانوار مستقیم با دامداران ارتباط دارند، فشار بانکها و اوضاع آشفته شیر، دامداران گناباد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گفته دامداران شهرستان این مسئله بارها توسط مسئولان در سطح استان و کشور پیگیری شده که نتیجه ای نداشته است و تنها رسانه ای کردن این موضوع شاید بتواند به وضعیت دامداران شهرستان کمک کند.

دامداران گنابادی خواستار حمایتهای جدی

یکی از دامداران شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر شیر در شهرستان گناباد با هزینه سنگین کیلویی 500 تا 520 تومان برای دامدار تولید می شود و با قیمت پایین به فروش می رسد.

عباس مرادی افزود: در مرداد ماه، مجلس قانونی به نام نظام جامع دامپروری کشور تصویب کرد که به استناد این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف بوده آیین نامه این نظام را نوشته و به سازمانها اعلام کند که تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.

وی ادامه داد: به استناد ماده 20 این آیین نامه دولت موظف است که هر سال شیر و سایر مواد لبنی را تضمینی بخرد که اگر این قانون اجرا شود بسیاری از مشکلات دامداران حل خواهد شد و دست واسطه ها کوتاه می شود چون وقتی شیر به قیمت تضمینی خریداری شود قیمت فروش در سراسر کشور یکسان می شود.

کارخانه ها رغبتی به خرید شیر تازه ندارند

وی با بیان اینکه 10سال است که با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنیم، افزود: بازار شیر طی یک ماهه اخیر بحرانی شده و این بحران از دی ماه سال گذشته شروع شده است به طوریکه کارخانجات هیچ رغبتی به خرید شیر ندارند و دلیل آنرا پر بودن انبارهای خود عنوان می کنند.

مرادی افزود: در حال حاضر کارخانجات شیر 520 تومانی را 320 تومان می خرند و چربی شیر را نیز می گیرند و 120 تا 150 تومان از دولت یارانه دریافت می کنند وهیچ نظارتی در این امر وجود ندارد و این درحالیست که هر کیلو شیر برای کارخانه دار 200 تا 250 تومان استفاده دارد.

وی با تاکید بر اینکه بحث اشتغالزایی در این زمینه از بین رفته و تعداد کارگران گاوداریها از چند کارگر به یک کارگر رسیده است، در مورد مشکلات بانکی دامداران شهرستان نیز گفت: به همه دامداران شهرستان اخطاریه ارسال شده و چند پرونده نیز به دادگاه ارسال شده است.

ارزیابی بانکها از اسناد گاوداریهای واقعی نیست

یکی از گاوداران صنعتی گناباد هم با انتقاد از ارزیابان بانکها گفت: در بسیاری از مواقع اسناد گاوداری بسیار کمتر از نرخ و واقعی تعیین می شود که این امر مشکلات بسیاری را برای تسهیلات دریافتی گاوداران بوجود می آورد .

حسین صادق زاده افزود: با توجه به موقعیت شهرستان دامداری مهمترین توجیه برای عدم مهاجرت از شهرستان است.

وی افزود: زمانی در گناباد تولید شیر روزانه 250 تن بود که به 125 تن رسیده و نصف شده است.

وی ادامه داد: بانکها با توجه به اینکه نقدینگی به طرف بازار رفته به دامداران سرمایه درگردش و وام نمی دهند و دامدار مجبور است به صندوقها با بهره های بالا روی بیاورد.

تمایل کارخانه های تولید شیر به استفاده از شیر خشک

یکی دیگر از دامدارن گناباد نیز گفت: با توجه به عدم رسیدگی دولت و واردات شیر خشک بی رویه و بدون تعرفه کارخانجات شیر با توجه به اینکه شیر خشک مبلغ کمتری درمی آید بیشتر راغب به استفاده از شیر خشک برای تولید محصولات خود هستند.

جعفر تهرانی افزود: کشورهای اروپایی بابت شیر خشک صادراتی دامداران به آنها یارانه می دهند تا شیرخشک را صادر کنند و این شیروقتی وارد کشور ما می شود شیر خشک درجه سه ای است که کیلیویی 280 تومان به فروش می رسد و در مقایسه با شیرتازه که با قیمت 400 تومان توسط کارخانجات خریداری می شود ارزانتر است و کارخانجات به خاطر اختلاف قیمت راغب به استفاده از شیر خشک هستند.

تهرانی بابیان اینکه در گناباد سه سال پشت سر هم خشکسالی داشتیم افزود: چند سال است که برای استمهال وامهای دامداران قول داده می شود و دامدار برای تسویه حساب خود به امید استمهال دیر میرود ولی اقدامی نمی شودو در مقابل وام دامدار شش درصد دیر کرد می خورد.

عدم استمهال وامهای دامداران مواد اولیه را گران کرده است

وی افزود: عدم اقدام برای استمهال وامهای دامداران سبب گران شدن مواد اولیه دامداریها، ارزان شدن تولیدات دامداری ها و مدت دار بودن برگشت پول شده است.

تهرانی با بیان اینکه یارانه ها به جای دامدار به دلالها داده می شود، افزود: دامدار مجبور است که برای پرداخت وام خود دامهای مولد را به کشتارگاه روانه کرده وبه قیمت گوشت بفروشد.

وی در مورد مواد اولیه مورد نیاز دامداریها نیز گفت: 50 درصد اقلام مصرفی دامداری شامل یونجه، کاه و جو تا 20 درصد قیمتشان پایین آمده اما در مقابل 50 درصد دیگر شامل ذرت، سویا، پنبه دانه و کنجاره تا 40 درصد نیز افزایش قیمت داشته است.

تهرانی ادامه داد: قیمت دارو نیز برای دامداریها هر روز در حال افزایش است و این در حالیست که یارانه های داروهای دامپزشکی نیز برداشته شده و به قیمت خریداری شده برای دامدار تمام می شود.

وی با بیان اینکه گناباد هشت برابر سرانه خود تولید داشته است افزود: نرخ کارگر و همچنین قیمت آب و برق نیز افزایش یافته ولی در مقابل آن قیمت شیر پایین آمده است.

تهرانی در مورد صادرات شیر ازگناباد به دیگر شهرها نیز گفت: از120 تن شیری که در گناباد تولید می شود تنها20 تن آن در گناباد مصرف می شود و 100 تن دیگر صادر می شود.

اثرات شیر خشک امسال در صنعت دامداری گناباد نمایان شده است

رئیس هیئت مدیره گاوداران گناباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سال گذشته دولت خراسان رضوی را در خشکسالی ندید و وام های دامداران استمهال نشد و قیمت شیر و پول پرداختی کارخانه ها به تاخیر افتاد.

حسن صفایی بابیان اینکه پنج ماه است که کارخانه ها شیر دریافت نمی کنند و عدم فروش محصولات لبنی را دلیل می دانند، افزود: مشکلات شیر عدیده شده که عمده آن هم واردات بی رویه شیر خشک در سال گذشته بوده که امسال اثرات خود را نشان می دهد.

وی افزود: قیمت شیر برای دامداران از 530 تا 570 تومان در می آید در حالیکه قیمت پرداختی 330 تومان است و این در حالی است که 80 درصد علوفه های دامداران شهرستان وارد می شود و به خاطر این هزینه تولید بالا می رود.

وی در مورد وامهای بانکی دامداران نیز گفت: اکثر دامداران که از وامهای بانکی استفاده کردند دچارمشکل شدند که به دنبال آن تعطیلی واحدهای تولیدی و هدررفتن سرمایه های ملی را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: مسئله حمل و نقل شیر در گناباد حادتر از دیگر شهرستانهاست چون در این شهرستان به علت نبود کارخانه های تبدیلی هزینه حمل و نقل علوفه و شیر به هزینه های تولید شیر در شهرستان اضافه می شود.

اقدامی برای حل مشکل دامداران گنابادی صورت نگرفته است

مدیر عامل تعاونی گاوداران گناباد نیز با تائید مشکلات گاوداران نیز گفت: تاکنون مکاتبات متعددی بامسئولین استان و حتی کشور انجام شده اما تا به حال اقدام مثبتی صورت نگرفته است.

افضلی با انتقاد ازعدم نظارت بر عملکرد کارخانجات فراوری لبنی گفت: تولید کننده حق دخالت در تعیین قیمت شیر را ندارد و این مسئولین کارخانه ها هستند که قیمت شیر را تعیین می کنند.

وی با انتقاد از افزایش قیمت شیر یارانه ای گفت: از این افزایش گاوداران و مصرف کنندگان هیچ سودی نبرده و بلکه عده ای خاص ازآن بهره می برند.

افضلی خرید تضمینی شیر توسط دولت و استهمال دامداران رابرای جلوگیری از ورشکستگی آنان ضروری دانست و گفت: چنانچه چاره ای اندیشیده نشود قطب دامداران استان و نیز قطب اشتغال شهرستان درحال نابودی قرارخواهد گرفت.

گرم شدن هوا و حاد شدن مشکل دامداران

مدیر جها کشاورزی گناباد نیز با تائید مشکلات تولید شیر در شهرستان در گفتگو با مهر گفت: همه ساله در ابتدای سال با گرم شدن هوا و قطع شیر یارانه ای مدارس و همچنین تغییر ذائقه مردم این مشکل حادتر می شود.

محمدباقر جاهدی گفت: در سطح شهرستان حدود 12 هزار خانوار به حرفه دامداری مشغول هستند و روزانه 170 تن شیر تولید می شود.

وی افزایش جذب شیر توسط کارخانه جات فراوری لبنی را یک راهکار مناسب برای جذب شیرتولیدی دانست و گفت: برای افزایش ظرفیت کارخانه شیر سپیده کویر که هم اکنون با کمترین ظرفیت کار می کنند در حال رایزنی هستیم تا مشکل مرتفع شود.

مدیر جهاد کشاورزی پرداخت مستقیم یارانه شیر رابه تولید کنندگان پیشنهاد کرد و افزود: قانون نظام جامع دامپروری تصویب شده و با ابلاغ آئین نامه اجرایی آن بخش اعظمی از مشکلات دامداران برطرف خواهد شد.

فرماندار گناباد نیز با انتقاد از عدم ابلاغ آئین نامه اجرایی نظام دامپروری بعد از گذشت شش ماه از تصویب آن گفت: متولی اصلی صنعت دامپروری در مرحله اول خود دامداران و تشکل ها هستند و با ارتباط بیشتر با بخش اجرایی می توان مشکلات را بر طرف نمود.

محمد صفایی خرید تضمینی شیر و افزایش جذب شیر توسط کارخانجات و فعال شدن تشکل های بخش کشاورزی را در رفع مشکلات این قشر موثر دانست.