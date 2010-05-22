به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تیم سپک تاکرای بانوان استان زنجان در سومین دوره لیگ برتر باشگاه‌های کشور عنوان سومی را از آن خود کرد.

شاگردان زهرا شامی در دیدار رده‌بندی به مصاف تیم خراسان شمالی رفتند که با پیروزی دو بر یک در برابر حریف خود عنوان سومی این دوره از رقابتها نصیب تیم زنجان شد.

برای تیم سپک تاکرای بانوان استان زنجان مهناز محمدی، ملیحه موسوی، سمیرا ابراهیمی، پریناز رضایی، شهلا شجاعی و شبنم قره‌قشلاقی بازی کردند.

سومین دوره مسابقات لیگ برتر سپک تاکرا لیگ برتر باشگاه‌های کشور با حضور 20 تیم در بخش آقایان و 15 تیم در بخش بانوان به میزبانی زنجان پیگیری شد.



در ادامه مسابقات لیگ برتر سپک تاکرا در بخش آقایان نیز تیمهای زنجان الف و ب که به مرحله نیمه‌نهایی راه یافته بودند به مصاف حریفان خود در این مرحله رفتند.



در این دیدارها، ابتدا زنجان الف با قاطعیت از سد تیم پرقدرت قزوین گذشت و راهی مرحله فینال شد و تیم زنجان ب نیز با قبول شکست در برابر گیلان باید بازی رده‌بندی را با قزوین انجام دهد.