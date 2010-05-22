جامعه پیمانکاری، کمبودها و چالش ها / موازنه عملکرد پیمانکاران و نگاه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پیمانکاران به عنوان یکی از ارکان اصلی فعالیتهای عمرانی در کشور امروز با چالشهای متعددی مواجه هستند که بخشی از این مشکلات به نوع دیدگاه مردم و مسئولان بازمی گردد که البته این دیدگاه نیز نمی تواند بی ارتباط به عملکرد این قشر باشد.

نشست دوره ای شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی کشور که در استان لرستان به مدت سه روز برگزار شد محل طرح برخی مشکلات این شرکت ها بود.

این در حالی است که در قالب این نشست سه روزه که به بررسی مشکلات این شرکت ها اختصاص داشت جمعه شب در آخرین روز از نشست نمایندگان شرکتهای ساختمانی کشور میزبان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بودند تا برخی از مشکلات خود در حوزه قانون گذاری را طرح و مورد بررسی قرار دهند.

فعالیت 20 هزار شرکت پیمانکاری در قالب انجمن شرکتهای ساختمانی کشور

رئیس انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی کشوردر این نشست با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 20 هزار شرکت پیمانکاری زیر مجموعه این انجمن هستند، عنوان کرد: از این تعداد شرکت بیش از 98 درصد اعضای آنها باسواد و دارای مدارک تحصیلی مرتبط هستند.

حسن نوری با تاکید بر اینکه بیش از 70 درصد اعضای شرکتهای ساختمانی کارشناس این امر هستند، عنوان کرد: در حال حاضر نگاه در این حوزه این نیست که پیمانکاران فقط پول دارند ولی دارای مدرک تحصیلی مرتبط با کار خود نیستند.

توان پیمانکاران ایرانی فراتر از توان پیمانکاران خارجی است

وی با تاکید بر اینکه امروز پیمانکاران ما در کشور توان اجرای همه پروژه های عمرانی را دارند، یادآور شد: در حال حاضر پیمانکاران و متخصصان داخلی ما حتی توان بالاتری نسبت به پیمانکاران و متخصصان خارجی در زمینه اجرای کارهای عمرانی در کشور دارند.

رئیس انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی کشور با اشاره به برخی از پروژهایی که توسط پیمانکاران خارجی در کشور در حال اجراست، خاطرنشان کرد: برخی از این پروژه ها هنوز بعد از دو سال تنها دارای پیشرفت فیزیکی 10 درصد هستند.

دستگاه های اجرایی مطالبات پیمانکاران را پرداخت نمی کنند

نوری یادآور شد: اگر این پروژه ها توسط پیمانکاران ایرانی اجرا می شد امروز به طور حتم این پروژه ها با همان اعتبار به اتمام رسیده بودند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زحمتکش ترین افراد در جامعه پیمانکاران هستند، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر پیمانکاران ایرانی، رقمهای زیادی نسبت به دستگاههای اجرایی طلبکار هستند.

پیمانکاران در کمیسیون عمران مجلس نماینده ندارند

نماینده انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان جنوبی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به دیگر مشکلات موجود در زمینه کار پیمانکاران بیان داشت: یکی از مشکلات موجود در این زمینه عدم حضور نماینده انجمن شرکت های ساختمانی کشور در بدنه مجلس شورای اسلامی می باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جای خالی نماینده شرکت های ساختمانی در کمیسون عمران مجلس احساس می شود، خاطر نشان کرد: اگر یکی از نمایندگان انجمن در این کمیسیون حضور داشته باشد به طور حتم در راستای تصویب قوانین و مقررات در زمینه کارهای عمرانی با مشکلاتی مواجه نخواهیم شد.

پیمانکاران، رکن فراموش شده فعالیت های عمرانی

نماینده انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی چهار محال بختیاری با اشاره به اینکه در اجرای کار های عمرانی بر چهار اصل تاکید شده است، یادآور شد: کارفرما، پیمانکار، مشاور و سرمایه چهار اصل در اجرای کارهای عمرانی محسوب می شود.

وی افزود: متاسفانه در دهه اخیر یکی از این چهار اصل یعنی پیمانکار نادیده گرفته شده است.

نماینده انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی چهار محال بختیاری با اشاره به دیگر مشکلات در این حوزه، یادآور شد: عدم اجرای قانون نظام پیمانکاری نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه می باشد.

مسیر برای فعالیت متخصصان و پیمانکاران فراهم شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در سخنانی اظهار داشت: خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متخصصین و پیمانکاران کشورمان کارهای بزرگی را انجام داده اند.

وی با اشاره به پیشرفت های کشور در این حوزه، خاطر نشان کرد: در گذشته حتی کوچکترین کارهای عمرانی ما توسط متخصصین خارجی صورت می گرفت ولی خوشبختانه امروز مجموعه کارها توسط پیمانکاران ایرانی در کشورمان انجام می شوند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید این داشته ها را تقویت کرد، عنوان کرد: باید مسیر را برای پیمودن راه متخصصین و پیمانکاران در حوزه های عمرانی محیا کرد.

ملکشاهی با اشاره به تشکیل انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی در کشور بیان داشت: تشکیل این انجمن به این معنی است که کارهای عمرانی هدفمند و جهت دار شده و در راستای ارائه راهکارهای مطلوب در این زمینه کار می شود.

وضعیت نامطلوب لرستان در حوزه فعالیتهای عمرانی

وی با بیان اینکه امروز با کمک بخش خصوصی آزاد راه خرم آباد - پل زال در لرستان در حال ساخت است، یادآور شد: این پروژه به واقع یکی از عظیم ترین پروژه های در حال ساخت در کشور محسوب می شود.

نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر لرستان در زمینه شرایط عمرانی و زیر ساختی در بدترین شرایط به سر می برد خاطر نشان کرد: این استان در زمینه اجرای کارهای عمرانی از جمله راه، راه آهن و صنعت دارای وضعیت مطلوبی نیست.

ملکشاهی با اشاره به اجرای برخی پروژه ها در سالهای اخیر، یادآور شد: خوشبختانه طی دو سال گذشته لرستان در اجرای کارهای عمرانی نسبت به سالهای گذشته وضعیت بهتری داشته است.

جامعه نگاه مثبتی به پیمانکاران ندارد

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر زمینه حمایت از پیمانکاران و متخصصین فراهم است، عنوان کرد: متاسفانه امروز جامعه نظر مثبتی در مورد پیمانکاران ندارد.

نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در این زمینه آسیب شناسی صورت گیرد، بیان داشت: باید در راستای آسیب شناسی راهکارههای مناسب ارائه و موانع موجود برطرف شوند.

اختلافات جامعه پیمانکاری با کارشناسان و مدیران

ملکشاهی با اشاره به اینکه همچنین پیمانکاران هم در زمینه اجرای کارهای عمرانی با کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی اختلاف نظر دارند یادآور شد: با این اختلافاتی که وجود دارد اعتماد مردم نسبت به پیمانکاران کم می شود.

وی با بیان اینکه امروزدر جامعه نگاه مطلوبی نسبت به پیمانکاران وجود ندارد، خاطر نشان کرد: متاسفانه با وجود انجام کارهای معماری و هنری مطلوبی که از سوی پیمانکاران صورت می گیرد ولی آنها دارای جایگاه متعالی و خوبی نیستند.

نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در حال حاضر آنقدر چالش و درگیری در این زمینه وجود دارد که پیمانکار آرامش ندارد و نمی تواند به درستی فکر و کار کند.

نگاه جامعه به پیمانکاران آسیب شناسی شود

ملکشاهی با اشاره به اینکه با وجود ساخت و سازهای فراوانی که توسط پیمانکاران صورت می گیرد ولی نگاه مطلوبی نسبت به آنها وجود ندارد عنوان کرد: این نگاه سزاوار نیست زیرا کارهای عمرانی بسیار بزرگی توسط این افراد در کشور در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه انجمن شرکتها و تاسیسات ساختمانی باید در راستای آسیب شناسی و دور کردن این آسیب ها از خود اقدام کند، بیان داشت: پیمانکاران باید در راستای رفیع کردن جایگاه خود عمل کرده و معنویت در انجام کارهای عمرانی را بیشتر از موارد مالی مد نظر داشته باشند.

بی توجهی به پیمانکاران در وضع و تصویب قوانین

نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون عمرانی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه من کم دیده ام در قوانینی که وضع می شود به پیمانکاران که رکن اصلی در جامعه هستند اهمیت داده شود بیان داشت: پیمانکاران جایگاه معین و مشخصی دراین زمینه ندارند.

ملکشاهی با اشاره به اینکه من به عنوان عضو کمیسیون عمران این وضعیت را مطلوب نمی دانم، خاطر نشان کرد: تا زمانی که پیمانکاران و نمایندگان مجلس با یکدیگر تعامل نداشته باشند مشکلات موجود رفع نخواهد شد.

تعامل شرکتهای ساختمانی با نمایندگان مجلس ضروری است

وی با بیان اینکه استراتژیک ترین مسئله در زمینه اجرای کارهای عمرانی تعامل پیمانکاران با نمایندگان و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی است، عنوان کرد: انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی باید در راستای اجرای مطلوب کارهای عمرانی اهداف و استراتژی های خود را با نمایندگان و قانون گذاران در میان بگذارند.

نماینده مردم خرم آباد و عضوکمیسیون مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه در حال حاضر دیدگاه نسبت به پیمانکاران یک دیدگاه و نگاه سنتی است بیان داشت: نگاه جامعه به پیمانکاران به عنوان افرادی بی سواد و بدون برنامه است و مردم فکر می کنند پیمانکاران فقط از روی تجربه دست به کارهای عمرانی میزند.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه باید پیمانکاران در راستای تغییر نگاه جامعه در این زمینه حرکت کنند یادآور شد: اگر این نگاه نسبت به پیمانکاران تغییر نکند دیگران متقاعد نمی شوند و به کمک شما نمی آیند.

وی با بیان اینکه امروز نمایندگان آمادگی کامل در جهت حمایت از پیمانکاران را دارند خاطر نشان کرد: پیمانکارانی که راههای مدیریت صحیح، ابتکار عمل و تفکر درست و با برنامه داشته باشند نمایندگان مجلس از آنها حمایت خواهند کرد.