به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درست یک روز پس از آنکه دولت فرانسه لایحه ممنوعیت روبنده و برقع را تصویب کرد، رهبران مسلمان و سیاستمداران برای برگزاری مراسم آغاز به کار ساخت مسجد بزرگ مارسی گردهم جمع شدند.

مارسی دومین شهر فرانسه است که حدود 250 هزار مسلمان در آن زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها در نمازخانه‌های موقت در زیرزمینها، اتاقهای اجاره‌ای و گاراژهای متروک نماز جماعت خود را برگزار می‌کنند.

این مسجد بزرگ که قرار است با مناره 25 متری ساخته شود ظرفیت 7 هزار نفر را در بخش نمازخانه خواهد داشت. این مسجد همچنین دربرگیرنده یک مدرسه قرآنی، کتابخانه و رستوران بوده و قرار است در سال 2010 افتتاح شود.

مسلمانان فرانسه در طول 60 سال گذشته برای ساخت یک مسجد بزرگ به عنوان محلی اصلی گردهمایی مسلمانان تلاش کرده تا اسلام را از زیرزمینها خارج کرده و درخشش آن را زیر خورشید مدیترانه ای مارسی به نمایش بگذارند.

نقطه عطف این ماجرا در سال 2001 شکل گرفت، وقتی که ژان کلود گودین شهردار مارسی و عضو حزب راست‌گرای سارکوزی تصمیم گرفت از این پروژه 22 میلیون یورویی حمایت کرده و در مقابل اعتراضهای احزاب راستگرای افراطی بایستد.

گودین نیز چون سارکوزی استدلال کرد که حمایت از ساخت مساجد جدید می‌تواند ادغام اقلیت مسلمان را در جریان حاکم جامعه تسهیل کرده و شکل مدرن اسلام را به نمایش بگذارد.

نورالدین شیخ رئیس انجمن اسلامی که ستاد ساخت این مسجد را هدایت می‌کند گفت: این چهره حقیقی اسلام در فرانسه است که به چشم برسد و مسلمانان حس کنند آنها هم از همان جایگاهی در کشور برخوردارند که برای کاتولیکها و پیروان سایر ادیان درنظر گرفته شده است.

قرار است از مناره بلند این مسجد صدای اذان به گوش نرسد تنها یک شعاع نور آبی پنج بار در روز برای فراخواندن مومنان خواهد درخشید.

مسلمانان مارسی امیدوارند که کمکهای مردمی و مسلمانان از کشورهای مختلف آنها را در ساخت بزرگترین مسجد فرانسه یاری کند.

فرانسه دربرگیرنده بزرگترین جامعه مسلمان اروپا است که تعداد آنها بین پنج تا شش میلیون نفر برآورد شده است.

رئیس جمهوری این کشور سال گذشته در اظهاراتی اعلام کرد که روبنده و برقع در فرانسه هیچ جایگاهی ندارد. از آن زمان تاکنون دولت و پارلمان در فرآیند تصویب قانون منع پوشش کامل صورت قرار گرفته‌اند، اقدامی که رهبران مسلمان از آن با عنوان جریان سریع اسلام‌هراسی در فرانسه یاد می‌کنند.