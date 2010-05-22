لزوم پاسخگویی بازرسی دستگاه ها/ استراتژی استفاده صحیح از منابع طبیعی تدوین شود

حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه مردم از پارتی بازیها در برخی ادارات گلایه دارند، سازمان بازرسی کل کشور چقدر نسبت به این موضوع حساسیت دارد، افزود: متاسفانه یکی از مظاهر فساد پارتی بازیست و آزردگی زیادی برای مردم فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: بخش عمده ای از دستگاه های و کارکنان به سلامت، دقت و امانت عمل می کنند، این موارد معدود کاملا وجهه کارکنان را تخریب و یک حس منفی در بین بسیاری از مردم ایجاد کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: مدیران باید یک اهتمام جدی نسبت به این موضوع داشته باشند یعنی اصلاح وجهه هر دستگاه نخست باید از سوی مدیران و کارکنان صادق خود آن دستگاه انجام شود و بازرسی دستگاه ها باید فعال و پاسخگو باشند.

وی با اعلام اینکه اصلاح قانون جلوگیری از مفاسد و ارتقای سلامت اداری تصویب شده است، افزود: اگر این قانون ابلاغ شود، به صورت شفاف و گسترده با موارد تخلف و فساد اداری برخورد و مجازاتها را تعیین کرده است و همین طور وظایف دستگاه ها به خصوص بازرسی درون دستگاه ها و تکلیف مدیران به ویژه سازمان بازرسی را روشن تر کرده است.

پور محمدی در خصوص حذف دوشغله بودن مدیران نیز افزود: این امر موضوعی است که 29 سال با اینکه اصل قانون اساسی است مورد بی مهری و بی توجی قرار گرفته بود و از زمان ورود بنده به این سازمان تصمیم گرفته شد با این امر برخورد شود اما باید در نظر گرفته شود با یک حرکتی مثل سازمان بازرسی به راحتی نمی شد تمامی این مشکلات را برطرف کرد.

لیست استعفا و محکومیت دوشغله ها در کشور فوق العاده گسترده است

وی گفت: به طور گسترده این موضوع متوقف و موارد متعددی به دادگاه معرفی و محکوم شدند، محکومان لیست بلند و بالای دارند و لیست استعفا هم فوق العاده گسترده است.

رئیس بازرسی کشورادامه داد: در بخشهای مختلف یکسری نارسایی های در برخی مقررات و قوانین وجود دارد که باید با تعامل و همکاری مسئولان این مسائل برطرف شود.

وی در ادامه عملکرد سازمان را در حذف دوشغله ها موفق ارزیابی کرد وافزود: ایجاد تغییر قانون و مقررات و فرهنگ سازی از جمله این کارکردهاست.

پور محمدی افزود: در برابر نظارت، تذکر و برخورد یکسری مقاومتهای وجود دارد.

دستیابی به اهداف از مسیر حاشیه قانون به نفع و صلاح مملکت نیست

رئیس بازرسی کل کشور گفت: مدیران و کارکنان زیادی به دلایلی همچون عدم آشنایی به قوانین و مقررات و... در صدد هستند از مسیر حاشیه قانون و با انحراف از قانون به اهداف سازمانی خود برسند، این به نفع و صلاح مملکت نیست باید در مسیر قانون حرکت کرد.

وی عنوان کرد: مسئولانی که در روند بازرسی و نظارت مقاومت کنند، نخست تذکر و پیشنهاد اصلاحی خواهیم داد که این پیشنهاد الزام آور است.

پور محمدی تاکید کرد: آنان اگر به پیشنهاد سازمان تمکین نکردند یا به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا به محاکم قضایی معرفی خواهد شد و هیئت های رسیدگی به تخلفات و محاکم موظف هستند خارج از نوبت به سرعت به موارد ارجاعی گزارشهای سازمان توجه و صدور حکم داشته باشند.

وی در ادامه به فقدان راهبرد جامع انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: کشور ایران یک کشور نفت خیز و 100 سال سابقه صنعت نفت دارد باید استراتژی نفت خیلی دقیق تدوین شود.

رئیس بازرسی کل کشور عنوان کرد: در برنامه های مختلف پیوسته تاکید شده است که باید استراتژی جامع نفت تدوین شود که متاسفانه این کار انجام نشده است.

وی در ادامه بر لزوم تدوین استراتژی استفاده از منابع طبیعی اعم جنگل، مرتع ، آب و سایر موارد تاکید کرد و افزود: استان گیلان با تمامی ظرفیتهای طبیعی اعم از جنگل، مرتع، آب، دریا همین طور قدرت بالای جذب توریست و استعدادهای خوب جوانان باید جزو ثروتمندترین استانهای کشور باشد سئوال اینکه آیا مردم این سامان جزو ثروتمند ترین ها هستند، نه چرا چون استراتژی توسعه استان خوب تعریف نشده است.

استراتژی آب باید تدوین شود

پور محمدی همچنین با اعلام اینکه ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است، باید استراتژی آب تدوین شود، یاد آور شد: چگونگی بهره برداری از منابع آبی در کشور یک امری حیاتیست.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه ارزیابی حضرتعالی از روند همه جانبه توسعه استان گیلان چیست، گفت: یکی از دغدغه های جدی مسئولان به خصوص حوزه بازرسی کشورمیزان تحولات در سطوح ملی و استانی است.

وی بیان داشت: سازمان بازرسی دو هدف عمده یکی نظارت بر حسن جریان امور کشور و دیگری نظارت بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: وظیفه سازمان بازرسی تعقیب این موضوع است که روند امور در سطح ملی و استانی چگونه است، آیا طبق اهداف در حوزه اسناد بالا دستی مثل سند چشم انداز، سیاستهای کلی و سایر موارد حرکت می کند یا نه.

وی اظهار داشت: این سازمان به صورت ملی بررسی کرد که برنامه چهارم توسعه کشور چگونه بوده و گزارش جامعی در این زمینه تهیه و به مقام معظم رهبری، روسای قوا و دیگر مسئولان مرتبط ارسال کرده است در ضمن بخش از این گزارش به اطلاع عموم رسانده شده است.

گزارش عملکرد استانی در خصوص برنامه چهارم توسعه هنوز کامل نشده است

پور محمدی خاطر نشان کرد: عین این کار در سطح استانهای کشور هم انجام می شود که آیا روند رسیدگی و پیگیری برنامه چهارم توسعه در استانها چگونه بوده است.

وی با اعلام اینکه سازمان بازرسی موفقیت برنامه چهارم توسعه در استانها را متوسط ارزیابی می کند، افزود: برنامه های زیادی در استانها بدون اینکه بودجه مناسبی پیش بینی شده باشد، تکلیف شده است و از سوی مصوبات زیادی به صورت برنامه ای در قالب برنامه چهارم توسعه، برنامه سالانه یا سفرهای استانی دولت وجود دارد که به دلیل محدودیت منابع و فراهم نبودن زیر ساختها، این برنامه ها در دوره زمانی خود محقق نشده اند.

رئیس بازرسی کل کشور گفت: برنامه های توسعه ای زیادی برای استانهای شمالی به ویژه گیلان مصوب و به دلیل ضوابط زیست محیطی اعمال محدودیت می شوند.

وی یاد آور شد: برای تعقیب برنامه توسعه، نخست باید این ضوابط اصلاح شود چرا که مانع تحول و رسیدن به اهداف برنامه در استان است.