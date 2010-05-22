آیت الله سیستانی بار دیگر بر تسریع در تشکیل دولت عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "شیخ عبدالمهدی الکربلایی" در نماز جمعه روز گذشته شهر کربلا با تاکید بر اشارات "آیت الله سیستانی" در مسئله تشکیل دولت جدید عراق اظهار داشت: تاخیر در شکل گیری دولت جدید مردم عراق را دچار نا امیدی می کند.

وی تاکید کرد: باید به جریان های سیاسی این هشدار را بدهیم که تاخیر در تشکیل دولت جدید باعث نا امیدی و نارضایتی مردم عراق می شود، از سوی دیگر این مسئله موجبات سوء استفاده گروه های تروریستی از این شرایط را فراهم می آورد.

شیخ عبدالمهدی الکربلایی در ادامه تاکید کرد: از جریان های سیاسی می خواهیم پس از پایان بازشماری آرا و اعلام نتایج، به مذاکرات جدی در مسئله تشکیل دولت سرعت بخشند.

خاطرنشان می شود که جریانهای سیاسی عراق در حال حاضر در انتظار تایید نهایی نتایج انتخابات توسط دادگاه عالی هستند، تا پس از آن مذاکرات رسمی در مسئله تشکیل دولت را آغاز کنند.