غنی سازی متوقف نمی شود/ اقدامات شورای امنیت اشتباه تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه در گفتگو با روزنامه النهار چاپ لبنان اظهار داشت: ایران در مورد برنامه هسته ای خود سازش نمی کند و هرگز غنی سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی ثابت کرده است که به طور کامل به روند نظارتی این آژانس بر مواد هسته ای و معاهده "ان پی تی" پایبند است اما در عین حال با درخواست شورای امنیت مبنی بر تعیق غنی سازی اورانیوم مخالف است.

سلطانیه در ادامه ضمن ابراز نگرانی از برنامه های هسته ای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این برنامه ها تهدید خطرناکی برای امنیت منطقه و جهان به شمار می رود.

نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: ما با درخواست شورای امنیت مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم خود مخالفیم زیرا چارچوب قانونی برای این تصمیم شورای امنیت وجود ندارد کما اینکه در قوانین بین المللی و در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و سیستم های نظارتی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مفهوم تعلیق برنامه های هسته ای وجود ندارد، اما با این وجود کشورهای غربی این مفهوم را اختصاصا برای ایران به کار می گیرند.

وی در ادامه تصمیمات شورای امنیت درباره ایران را اشتباه تاریخی خواند و از سازمان ملل متحد خواست که فورا از چنین تصمیماتی عقب نشینی کند چرا که رجوع به شورای امنیت همواره بی فایده بوده است.

سلطانیه خاطرنشان کرد: آمریکایی ها همواره ادعاهایی را درباره فعالیت نظامی هسته ای در ایران مطرح کرده اند اما بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران آمده و نمونه هایی را اخذ و اعلام کردند که چنین ادعاهایی بی پایه و اساس است.

وی با بیان این مطلب افزود که هدف آمریکا و کشورهای غربی از طرح چنین ادعاهایی استفاده از ایران به عنوان بهانه ای برای تغییر اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی و واگذاری آنها به شورای امنیت است اما ما هرگز اجازه تحقق این امر را نخواهیم داد.

نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: ایران در برابر فشارها و تحریم ها ایستادگی خواهد کرد تا کشورهای غربی از این بهانه علیه دیگر کشورهای عربی و اسلامی استفاده نکند.

سلطانیه در پایان تاکید کرد که بیانیه اخیر تهران دستاوردی ممتاز بود که حسن نیت ایران را در قبال برنامه هسته ای خود اثبات کرد.

خاطر نشان می شود که سران سه کشور ایران، ترکیه و برزیل روز دوشنبه گذشته در تهران با انتشار بیانیه ای با تبادل اورانیوم به منظور تامین سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران موافقت کردند.