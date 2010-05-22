۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۰۰

خبر فوری/

سانحه هوایی در هند/ احتمال کشته شدن 160 مسافر

صبح امروز شنبه یک هواپیمای مسافری که از دبی عازم هند بود در این کشور دچار سانحه شد که اخبار ارسالی از دهلی حکایت از احتمال کشته شدن 160 مسافر آن دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این هواپیما در هوای بارانی قصد فرود در فرودگاه شهر "Mangalore" را داشت که با سانحه مواجه شد و همین سانحه موجب سقوط آن شد.

بر اساس این گزارش، تصاویر تلویزیونی پخش شده از این سانحه حکایت از آن دارد که بوئینگ 737-800  در دود احاطه شده و در نزدیکی شهر ذکر شده از هم پاشیده است.

در حال حاضر آتشنشان ها در حال پاشیدن آب و سایر مواد خاموش کننده آتش بر روی این هواپیما هستند و تا کنون فقط یک کودک مصدوم از این هواپیما بیرون آورده شده است.

این هواپیما 160 مسافر به همراه شش خدمه داشته و کارشناسان معتقدند که فقط شش و یا هفت نفر از این 166 نفر زنده مانده باشند.

