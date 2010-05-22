ناصر در "تنهایی یک نفس" مقابل دوربین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم 90 دقیقه‌ای مدتی است شروع شده و با پایان سکانسهای تهران، گروه برای ادامه کار به شمال کشور می‌روند، یکتا ناصر، فرهاد جم، شهره سلطانی، خسرو فرخزادی، کیانوش گرامی و مهوش وقاری بازیگران این فیلم هستند.

فیلمنامه را سمیه تاجیک نوشته است، تصویربرداری "تنهایی یک نفس" هشتم خردادماه در شمال کشور به پایان می‌رسد. عواملی که در این فیلم حضور دارند عبارتند از تصویربردار: حمید احمدی، گریم: مهران روحانی، طراح صحنه و لباس: منوچهر یعقوبی، تهیه‌کننده: ایرج طایفه.

محسن توکلی کارگردان و تدوینگر تلویزیون، فیلمهای تلویزیونی "آخرین نگاه"، "نیمه شکسته"، "شبنم"، "مسافری از ده" و مجموعه "دنا" را در کارنامه دارد.

