برنامه 5 میلیون تنی ذوب آهن اصفهان نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ صفر علی براتی تصریح کرد: اکنون مقرر شده این برنامه به تایید وزیر صنایع و معادن نیز برسد. وی همچنین خبر داد که به محض تایید نهایی این برنامه ، مناقصه های طرح جدید ذوب آهن اصفهان به اجرا در می آید.

به گفته مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان ،‌ از جمله بحث هایی که قرار است به نتیجه برسد نحوه تامین منابع مالی ،‌انتخاب میزان ظرفیت کوره و نیز موارد دیگری همچون واحد کک سازی خواهد بود.

براتی با یادآوری این نکته که ظرفیت جدید با شیوه کوره بلند به اجرا در می آید گفت: در کنار این مباحث موضوعات دیگری درباره ظرفیت سازی در بخش نورد نیز مطرح می شود.

مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تاکید کرد : کلیاتی که اکنون در اختیار داریم حاصل مطالعات عظیمی است که توسط تیم های کارشناسی و شرکت های مشاوره صورت گرفته است.

شرکت ذوب آهن اصفهان که اخیرا برنامه دستیبابی به افزایش ظرفیت تولید به 3.6 میلیون تن را به اجرا درآورده، خود را برای گام بعدی و رسیدن به ظرفیت تولید 5 میلیون تن فولاد خام آماده کرده است.