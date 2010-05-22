  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

امام جمعه بناب:

اگر با بد حجابی برخورد نشود نماز جمعه را اقامه نمی کنم

اگر با بد حجابی برخورد نشود نماز جمعه را اقامه نمی کنم

تبریز - خبرگزاری مهر: امام جمعه بناب با انتقاد شدید از افزایش بدحجابی در جامعه و بویژه این شهر به مسوولان اجرایی منطقه هشدار داد: در صورت عدم مقابله با بدحجابی نماز جمعه را اقامه نمی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی که شامگاه جمعه در جمع مسئولان و قشرهای مختلف مردم بناب در مصلی اعظم این شهر سخنرانی می کرد با اشاره به لزوم مقابله با بدحجابی و بی حجابی در این شهر گفت: فرماندار و اعضای شورای تامین همه از مومنین صالح هستند ولی بدانید اینجا شهر حجاب است.

وی با اشاره به سابقه حوزه علمیه بناب در کشور تصریح کرد: بناب شهر مذهب، حوزه و علماست. این وضع به کجا ختم خواهد شد؟ بعد از ظهر در خیابان های شهر چه خبر است؟ و چه کسی به این وضع بی سر و سامان رسیدگی خواهد کرد؟

امام جمعه بناب ضمن هشدار شدید به مسئولان جهت برخورد با بدحجابی در جامعه تصریح کرد: از مسئولانی که از آن ها اسم بردم خواهش می کنم، اتمام حجت و اعلام می کنم اگر چاره ای منطقی، عقلایی برای مسئله حجاب و عفاف این شهر نیندیشند، اجازه دهند مردم جواب آن ها را بدهند. این همه مساجد، تکایا، عزاداری ها و هیات های مذهبی، حوزه ها، طلاب اجازه نخواهند داد این شهر آماج حملات بدحجاب ها قرار گیرد.

حجت الاسلام باقری بنابی تاکید کرد: در غیر این صورت و عدم اقدام عملی از سوی این مسئولین، من دیگر نماز جمعه را اقامه نخواهم کرد و پیامدهای بعدی آن متوجه آنها خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای من اینگونه ریش سفیدی آش دهن سوز نیست و قدری هم برای خودم عبادت می کنم گفت: لااقل در پیشگاه خداوند نیز جوابگو می شویم تا خداوند بداند من در برابر کمرنگ شدن ارزش های الهی بی تفاوت و بی خاصیت نیستم.

امام جمعه بناب در ادامه سخنان خود با گرامیداشت سوم خرداد سالروز حماسه فتح خرمشهر از این روز به عنوان روز سقوط دشمنان ایران نام برد و گفت: صدام و کل دشمنان نظام جمهوری اسلامی سعی و تلاش می کردند تا برای ابد خرمشهر را به ایران برنگردانند و هم پیمانان صدام سرمایه گذاری زیادی روی آن داشتند.

وی با اشاره به این که موضوع خرمشهر در جبهه خودی و غیرخودی یک پشتوانه بود و هر کدام تحویل خرمشهر را شکست نهایی لشکریان خودی می دانستند افزود: آزادسازی خرمشهر به عنوان یک درس و موعظه باید در خاطرت ما ثبت شود و این نعمت بزرگ خداوندی را دایماً به عنوان پشتوانه بزرگ حفظ کنیم و طوری کنیم که خداوند مثل آن روز کمک خود را شامل حال ما کند. وی گفت: این امداد و لطف خداوند تا زمانی می تواند با ما باشد که حرمت خداوند را حفظ کنیم و به مقدسات و ارزش های الهی بها دهیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با تاکید بر لزوم تعطیلی کارخانه کاوه سودای مراغه گفت: طی روزهای اخیر برای جلوگیری از ادامه سرازیر شدن پساب این کارخانه تصمیمات خوبی اتخاذ شده اما منتظر اقدام عملی آن تصمیمات از سوی مسئولان هستیم.

کد مطلب 1086998

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها