اگر با بد حجابی برخورد نشود نماز جمعه را اقامه نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی که شامگاه جمعه در جمع مسئولان و قشرهای مختلف مردم بناب در مصلی اعظم این شهر سخنرانی می کرد با اشاره به لزوم مقابله با بدحجابی و بی حجابی در این شهر گفت: فرماندار و اعضای شورای تامین همه از مومنین صالح هستند ولی بدانید اینجا شهر حجاب است.

وی با اشاره به سابقه حوزه علمیه بناب در کشور تصریح کرد: بناب شهر مذهب، حوزه و علماست. این وضع به کجا ختم خواهد شد؟ بعد از ظهر در خیابان های شهر چه خبر است؟ و چه کسی به این وضع بی سر و سامان رسیدگی خواهد کرد؟

امام جمعه بناب ضمن هشدار شدید به مسئولان جهت برخورد با بدحجابی در جامعه تصریح کرد: از مسئولانی که از آن ها اسم بردم خواهش می کنم، اتمام حجت و اعلام می کنم اگر چاره ای منطقی، عقلایی برای مسئله حجاب و عفاف این شهر نیندیشند، اجازه دهند مردم جواب آن ها را بدهند. این همه مساجد، تکایا، عزاداری ها و هیات های مذهبی، حوزه ها، طلاب اجازه نخواهند داد این شهر آماج حملات بدحجاب ها قرار گیرد.

حجت الاسلام باقری بنابی تاکید کرد: در غیر این صورت و عدم اقدام عملی از سوی این مسئولین، من دیگر نماز جمعه را اقامه نخواهم کرد و پیامدهای بعدی آن متوجه آنها خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای من اینگونه ریش سفیدی آش دهن سوز نیست و قدری هم برای خودم عبادت می کنم گفت: لااقل در پیشگاه خداوند نیز جوابگو می شویم تا خداوند بداند من در برابر کمرنگ شدن ارزش های الهی بی تفاوت و بی خاصیت نیستم.

امام جمعه بناب در ادامه سخنان خود با گرامیداشت سوم خرداد سالروز حماسه فتح خرمشهر از این روز به عنوان روز سقوط دشمنان ایران نام برد و گفت: صدام و کل دشمنان نظام جمهوری اسلامی سعی و تلاش می کردند تا برای ابد خرمشهر را به ایران برنگردانند و هم پیمانان صدام سرمایه گذاری زیادی روی آن داشتند.

وی با اشاره به این که موضوع خرمشهر در جبهه خودی و غیرخودی یک پشتوانه بود و هر کدام تحویل خرمشهر را شکست نهایی لشکریان خودی می دانستند افزود: آزادسازی خرمشهر به عنوان یک درس و موعظه باید در خاطرت ما ثبت شود و این نعمت بزرگ خداوندی را دایماً به عنوان پشتوانه بزرگ حفظ کنیم و طوری کنیم که خداوند مثل آن روز کمک خود را شامل حال ما کند. وی گفت: این امداد و لطف خداوند تا زمانی می تواند با ما باشد که حرمت خداوند را حفظ کنیم و به مقدسات و ارزش های الهی بها دهیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با تاکید بر لزوم تعطیلی کارخانه کاوه سودای مراغه گفت: طی روزهای اخیر برای جلوگیری از ادامه سرازیر شدن پساب این کارخانه تصمیمات خوبی اتخاذ شده اما منتظر اقدام عملی آن تصمیمات از سوی مسئولان هستیم.