پاکستان بودجه دفاعی خود را تا 31 درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، رسانه های محلی پاکستان امروز شنبه اعلام کردند که دولت تصمیم به افزایش بودجه دفاعی خود تا 31 درصد از 4.1 میلیارد دلار به 5.3 میلیارد دلار در سال مالی 2010 الی 2011 گرفته است.

در همین حال وزیر اقتصاد پاکستان روز گذشته اعلام کرد که وزارت دفاع درخواست افزایش حدود 1.3 میلیارد دلار را در بودجه دفاعی این کشور در سالهای2011 الی 2010 کرده بود و دولت فدرال موافقت خود را با افزایش 105 میلیارد روپیه در بودجه دفاعی پاکستان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش روزنامه دیلی تایمز در گزارشی نوشت که در سال مالی 2010 -2009 دولت فدرال 343 میلیارد روپیه را برای هزینه های دفاعی اختصاص داده بود، اما به علت عملیات های نظامی مبلغ اضافی 60 میلیارد روپیه خرج شده بود.