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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

106 دوره آموزشی کشاورزی در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی گلستان گفت: در سال گذشته 106 دوره آموزشی در این مجتمع اجرا شد.

احمد لولایی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد 65 دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه کارکنان، 16 دوره آموزش بهره برداران و تولید کنندگان و کشاورزان، 15دوره آموزشهای ویژه کارودانش بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در این مدت 10 دوره آموزش عالی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در این مجتمع برگزار شد.
 
لولایی افزود: علاوه بر این در سال گذشته 190 نفر از دانشجویان این مجتمع فارغ التحصیل شده اند و تعداد 300 نفر نیز دانشجوی جدید جذب این مرکز آموزشی شده اند.
 
رئیس مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: در این مدت قریب به 200 تن گندم و شالی از اراضی تحت پوشش این مجتمع برداشت شده است.
کد مطلب 1087005

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