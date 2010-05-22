جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: دوازدهمین دوره رقابت‌های هندبال نوجوانان و جوانان آسیا تیر و مردادماه سال جاری در شرایطی به ترتیب در کشورهای امارات و ایران برگزار می شود که فعلا با نظر کنفدراسیون هندبال آسیا نام کشور کویت در گروه‌بندی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمیته ملی المپیک کویت تعلیق است و به همین واسطه تمامی تیم‌های ملی این کشور نیز اجازه حضور در رقابت‌های آسیایی و جهانی را ندارند، افزود: مسئولان فدراسیون هندبال کویت امیدوارند تا زمان برگزای این رقابت‌ها مشکل تعلیق‌شان حل شود.

وی تاکید کرد: قطعا در صورتی که این مشکل تا زمان برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا حل نشود، تیم کویت از قرعه کشی هر دو مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا حذف خواهد شد و بعید است با توجه به دو گروه بودن مسابقات قرعه کشی رقابت‌ها تغییر کند.

سرپرست جدید فدراسیون هندبال کشورمان با اشاره به حضور ناظر کنفدراسیون هندبال آسیا در ایران خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تهران با همین امکانات پیش از این میزبان دو رویداد قهرمانی نوجوانان و باشگاه‌های آسیا بوده است، بعید به نظر می رسد ایرادی به میزبانی ما وارد شود.

وی در ادامه به برگزاری اردوهای تیم ملی نوجوانان و جوانان اشاره کرد و گفت: اولین مرحله از اردوی تدارکاتی تیم نوجوانان روز گذشته به اتمام رسید و از دوازدهم خردادماه مرحله جدید تمرینات آغاز می شود. در تلاشیم تا اردوهای تیم جوانان نیز بزودی در تهران شروع شود.

کوزه گری تصریح کرد: قرارداد "استفان" مربی خارجی تیم نوجوانان به اتمام رسیده و او مدتی است با تیم روسیه کار می کند. در این شرایط بعید است "استفان" به ایران بازگردد به همین دلیل هر دو تیم ملی نوجوانان و جوانان با مربیان داخلی به کار خود ادامه می دهند.

رقابت‌های هندبال نوجوانان آسیا تیرماه سال جاری در امارات و با همگروهی ایران با تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، قطر، لبنان و عراق برگزار می شود. دوازدهمین دوره رقابت‌های هندبال جوانان آسیا هم از اول تا 15 مردادماه در دو گروه و با همگروهی ایران با تیم‌های بحرین، کویت و امارات پیگیری خواهد شد.