الگوهای شیعه به جهان معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد اسفندیاری شامگاه جمعه در سومین نشست از دور دوم نشست‌های عاشوراپژوهی «چهل منزل تا اربعین» با عنوان «کارنامه عاشوراپژوهی» که از سوی مرکز مطالعات راهبردی خیمه برگزار شد، گفت: درست است که ائمه نور واحدی هستند ولی هر کدام از ائمه نسبت به یکدیگر امتیازاتی داشتند و ما می⁯توانیم بر روی امتیازات هر کدام از آنها انگشت تائید بگذاریم.



وی ادامه داد: شیعه دو سرمایه بزرگ دارد، یکی امیرالمومنین (ع) و دیگری امام حسین(ع) که هر کدام از این بزرگواران کارکردهایی دارند.



این پژوهشگر علوم دینی از امیرالمومنین (ع) به عنوان امام اول عدالتخواهان و از امام حسین (ع) به عنوان امام اول آزادیخواهان یاد کرد و افزود: امام علی (ع) الگوی حاکمان است و امام حسین(ع) الگوی محکومان و مظهر حریت.



وی با بیان اینکه درباره گاندی در تمام دنیا کتاب نوشته شده است و حتی یکی از بزرگان حوزه علمیه قم درباره وی کتاب نوشته است تصریح کرد: امیرالمومنین(ع) و امام حسین(ع) الگوی فرامذهبی هستند که می⁯توانند در تمام دنیا و حتی دانشگاه⁯ها مطرح شوند و فرامذهبی و بلکه فرادینی هستند و اختصاص به کل انسانیت دارند و این از الطاف خداوند به شیعه است ولی این دو امام به دنیا معرفی نشده⁯اند.



وی اضافه کرد: ائمه اطهار انسان⁯های مافوق هستند نه فوق انسان، و اگر آنها را به صورتی معرفی کنیم که مافوق انسان شوند امکان اقتدا به آنها نیست. امیرالمومنین را غلو و امام حسین(ع) را خرافات تهدید می⁯کند.



اسفندیاری گفت: امیرالمومنین فرموده⁯اند که دو نفر در مورد من سقوط کرده⁯اند؛ کسی که خیلی دوستار من است ولی غلو می⁯کند و دیگری کسی که مخالف من است و در مخالفت افراط می⁯کند و پرونده امیرالمومنین به اندازه⁯ای درخشان است که اصلا احتیاج به غلو ندارند.



خرافات علت روانشناختی دارد



این پژوهشگر علوم دینی و کتاب‌شناس اظهار داشت: به نظر من جایگاه بحث خرافات در کتاب⁯های روانشناسی است چراکه خرافات علت روانشناختی دارد تا علت جامعه شناختی.



وی با اشاره به اینکه عاشورا دو بعد حماسی و تراژدی دارد که باید به هر دو توجه شود، گفت: بعد حماسی عاشورا این است که امام حسین(ع) به تنهایی در برابر حکومت می⁯ایستند و می⁯فرمایند کسی مانند من با کسی مثل یزید بیعت نمی⁯کند و یا مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است.



اسفندیاری تصریح کرد: کدام تراژدی بالاتر از اینکه بعد از ۵۰ سال از درگذشت حضرت محمد(ص)، امام حسین(ع) را که مورد علاقه ایشان بودند به شهادت رساندند و سر ایشان را بردیند و بر نیزه کردند و تمام خانواده ایشان را به اسارت گرفتند و بدن ایشان را زیر سم اسب⁯ها قرار دادند.



این عاشوراپژوه خاطرنشان کرد: به قول ابوریحان بیرونی این اعمالی را که با امام حسین(ع) و خانواده ایشان کردند در هیچ جای دنیا با کسی نکردند که نه تنها شیعه بلکه اهل سنت هم برای ایشان می⁯گریند.



وی گفت: در گذشته منتقدان و متاخران به بعد حماسی و سیاسی توجه نمی⁯کردند و به بعد عاطفی و تراژدی ایشان بشتر توجه می⁯شد و گفتمان شیعه عاطفی بود نه حماسی؛ در حال حاضر نگاه⁯ها متفاوت⁯تر شده است.اسفندیاری با اشاره به اینکه تا هشت سال پیش حدود پنج هزار کتاب درباره امام حسین(ع) به فارسی و عربی نوشته شده بود، افزود: از قرن اول تا پنجم یعنی زمان منتقدان، دو کتاب مستقل و از قرن ششم تا دهم یعنی زمان متاخران، پنج کتاب مستقل داشتیم و بقیه کتاب⁯ها از قرن یازدهم به بعد و بیشتر در قرن چهارده و پانزده منتشر شده است اما از قرن اول تا پنجم هزار کتاب فقهی داشتیم که این خود جای بحث دارد.