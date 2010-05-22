سطح کشت کلزا در گلستان 46 درصد رشد یافت

مصطفی مصطفی لو در گفتگو با خبنرگار مهر در گرگان با اشاره به آغاز برداشت این محصول در استان افزود: باتوجه به شرایط اقلیمی در سال زراعی 89-88 برنامه انعقاد قرارداد کشت کلزا که از اول مهرماه سال 88 در استان شروع شده بود دچار فراز و نشیب های فراوانی شد که در نهایت سطح کشت این محصول به 36 هزار و 797 هکتار رسید.

وی اظهار داشت: تعداد پیمانکاران نیز با 38 درصد افزایش به تعداد هشت هزار و 191 نفر رسید که در بررسی سطح کشت و سبز نهایی استان میزان کشت محصول کلزا به 31 هزار و 260 هکتار تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه ابلاغی و باتوجه به سابقه زراعت کلزا در سال گذشته و رضایتمندی نسبی کشاورزان از عملکرد حاصله و عملیات خرید و پرداخت بهای محصول به صورت نرخ تضمینی اعلام شده پیش بینی افزایش سطح کشت نسبت به سال قبل می شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: براین اساس اقدامات لازم درخصوص تدارک نهاده های مورد نیاز ( بذر و کود و ... ) و استقرار کارشناسان به موقع صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی ها و بازدیدهای انجام شده در منطقه ، پیش بینی می شود تولید دانه کلزای استان به 50 هزار تن برسد.