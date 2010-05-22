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۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

سطح کشت کلزا در گلستان 46 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان اعلام کرد: سطح کشت محصول کلزا استان در سال زراعی جاری نسبت به سال قبل 46 درصد رشد یافته است.

مصطفی مصطفی لو در گفتگو با خبنرگار مهر در گرگان با اشاره به آغاز برداشت این محصول در استان افزود: باتوجه به شرایط اقلیمی در سال زراعی 89-88 برنامه انعقاد قرارداد کشت کلزا که از اول مهرماه سال 88 در استان شروع شده بود دچار فراز و نشیب های فراوانی شد که در نهایت سطح کشت این محصول به 36 هزار و 797 هکتار رسید.

وی اظهار داشت: تعداد پیمانکاران نیز با 38 درصد افزایش به تعداد هشت هزار و 191 نفر رسید که در بررسی سطح کشت و سبز نهایی استان میزان کشت محصول کلزا به 31 هزار و 260 هکتار تعیین شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه ابلاغی و باتوجه به سابقه زراعت کلزا در سال گذشته و رضایتمندی نسبی کشاورزان از عملکرد حاصله و عملیات خرید و پرداخت بهای محصول به صورت نرخ تضمینی اعلام شده پیش بینی افزایش سطح کشت نسبت به سال قبل می شد.
 
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: براین اساس اقدامات لازم درخصوص تدارک نهاده های مورد نیاز ( بذر و کود و ... ) و استقرار کارشناسان به موقع صورت گرفت.
 
وی خاطرنشان کرد: با بررسی ها و بازدیدهای انجام شده در منطقه ، پیش بینی می شود تولید دانه کلزای استان به 50 هزار تن برسد.
کد مطلب 1087021

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