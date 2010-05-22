۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

برنامه کامل یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا اعلام شد

رقابت 16 تیم برتر آسیا برای دستیابی به عنوان قهرمانی یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی این قاره از ساعت 12 ظهر فردا در تاشکند ازبکستان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
مرحله گروهی
یکشنبه - 2/3/89
گروه A:
* ازبکستان - لبنان، ساعت 12، مجموعه ورزشی ازبکستان
* چین تایپه - اندونزی، ساعت 17، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه B:
* ایران - تاجیکستان، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی ازبکستان
* کویت - استرالیا، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه C:
* تایلند - قرقیزستان، ساعت 12، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند
* ویتنام - کره جنوبی، ساعت 17، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه D:
* ژاپن - چین، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند
* ترکمنستان - عراق، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

دوشنبه - 3/3/89
گروه A:
* لبنان - چین تایپه، ساعت 12، مجموعه ورزشی ازبکستان
* اندونزی - ازبکستان، ساعت 17، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه B:
* تاجیکستان - کویت، 14:30، مجموعه ورزشی ازبکستان
* استرالیا - ایران، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه C:
* قرقیزستان - ویتنام، ساعت 12، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند
* کره جنوبی - تایلند، ساعت 17، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه D:
* چین - ترکمنستان، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند
* عراق - ژاپن، 19:30،  مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

سه شنبه - 4/3/89
گروه A:
* ازبکستان - چین تایپه، ساعت 12، مجموعه ورزشی ازبکستان
* اندونزی - لبنان، ساعت 12، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه B:
* ایران - کویت، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی ازبکستان
* استرالیا - ازبکستان، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه C:
* تایلند - ویتنام، ساعت 17، مجموعه ورزشی ازبکستان
* کره جنوبی - قرقیزستان، ساعت 17، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه D:
* ژاپن - ترکمنستان، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان
* عراق - چین، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

مرحله یک چهارم نهایی
پنجشنبه - 6/3/89
بازی شماره یک: تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C، ساعت 10:30، مجموعه ورزشی ازبکستان
بازی شماره 2: تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D، ساعت 13:30، مجموعه ورزشی ازبکستان
بازی شماره 3: تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت 16:30، مجموعه ورزشی ازبکستان
بازی شماره 4: تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

مرحله نیمه نهایی
جمعه - 7/3/89
* برنده بازی شماره یک - برنده بازی شماره 2، ساعت 16، مجموعه ورزشی ازبکستان
* برنده بازی شماره 3 - برنده بازی شماره 4، ساعت 19، مجموعه ورزشی ازبکستان

دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا روز یکشنبه 9 خردادماه برگزار می شود. بر این اساس دیدار رده بندی از ساعت 14:30 بین بازنده دیدارهای نیمه نهایی در مجموعه ورزشی ازبکستان برگزار خواهد شد و از ساعت 17:30 همین روز نیز تیم‌های برنده مرحله نیمه نهایی در این سالن برگزارکننده دیدار فینال خواهند بود.

