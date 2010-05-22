برنامه کامل یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کامل مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

مرحله گروهی

یکشنبه - 2/3/89

گروه A:

* ازبکستان - لبنان، ساعت 12، مجموعه ورزشی ازبکستان

* چین تایپه - اندونزی، ساعت 17، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه B:

* ایران - تاجیکستان، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

* کویت - استرالیا، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه C:

* تایلند - قرقیزستان، ساعت 12، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

* ویتنام - کره جنوبی، ساعت 17، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه D:

* ژاپن - چین، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

* ترکمنستان - عراق، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

دوشنبه - 3/3/89

گروه A:

* لبنان - چین تایپه، ساعت 12، مجموعه ورزشی ازبکستان

* اندونزی - ازبکستان، ساعت 17، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه B:

* تاجیکستان - کویت، 14:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

* استرالیا - ایران، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

گروه C:

* قرقیزستان - ویتنام، ساعت 12، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

* کره جنوبی - تایلند، ساعت 17، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه D:

* چین - ترکمنستان، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

* عراق - ژاپن، 19:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

سه شنبه - 4/3/89

گروه A:

* ازبکستان - چین تایپه، ساعت 12، مجموعه ورزشی ازبکستان

* اندونزی - لبنان، ساعت 12، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه B:

* ایران - کویت، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

* استرالیا - ازبکستان، ساعت 14:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه C:

* تایلند - ویتنام، ساعت 17، مجموعه ورزشی ازبکستان

* کره جنوبی - قرقیزستان، ساعت 17، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

گروه D:

* ژاپن - ترکمنستان، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

* عراق - چین، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی دانشگاه IT تاشکند

مرحله یک چهارم نهایی

پنجشنبه - 6/3/89

بازی شماره یک: تیم اول گروه D - تیم دوم گروه C، ساعت 10:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

بازی شماره 2: تیم اول گروه C - تیم دوم گروه D، ساعت 13:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

بازی شماره 3: تیم اول گروه B - تیم دوم گروه A، ساعت 16:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

بازی شماره 4: تیم اول گروه A - تیم دوم گروه B، ساعت 19:30، مجموعه ورزشی ازبکستان

مرحله نیمه نهایی

جمعه - 7/3/89

* برنده بازی شماره یک - برنده بازی شماره 2، ساعت 16، مجموعه ورزشی ازبکستان

* برنده بازی شماره 3 - برنده بازی شماره 4، ساعت 19، مجموعه ورزشی ازبکستان

دیدارهای رده بندی و فینال مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا روز یکشنبه 9 خردادماه برگزار می شود. بر این اساس دیدار رده بندی از ساعت 14:30 بین بازنده دیدارهای نیمه نهایی در مجموعه ورزشی ازبکستان برگزار خواهد شد و از ساعت 17:30 همین روز نیز تیم‌های برنده مرحله نیمه نهایی در این سالن برگزارکننده دیدار فینال خواهند بود.