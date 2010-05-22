فیلم تلویزیونی "برکت" روی میز تدوین است

رضا ابوفاضلی، کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم 30 اردیبهشت‌ماه به پایان رسید و هم اکنون حمید سلیمانیان مشغول تدوین آن است و اکبر توکلی هم صداگذاری را بر عهده دارد. سعید مهدی مطلق هم موسیقی متن را می‌سازد. فیلم تلویزیونی "برکت" برای پخش در ایام سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) از شبکه یک آماده می‌شود.

این فیلم بر اساس فیلمنامه شاهد سلطانی‌آزاد و بیژن پورغلام تهیه می‌شود و در آن پروانه معصومی، جعفر دهقان، افشین نخعی، حامد وحید، مریم خدارحمی، پرستو صالحی و... بازی کردند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خاتون خردادماه هر سال راهی حرم می‌شود، اما امسال این سفر مثل هر سال نیست، راه راه دیگری است و ...

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: حسن اسدی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح چهره‌پردازی: محسن بابایی، صدابردار: رضا کنشلو، تدوین: حمید سلیمیان، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: واهیک خچومیان، تولید: امیر تجربه و مجید نصیری و مشاور رسانه‌ای: حمید سلیمی.