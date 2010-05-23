تهرانی های بالاترین سرانه مصرف آب کشور را دارند

سید مهدی هاشمی ثمره در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هم اکنون سرانه مصرف آب کشور در مناطق مختلف بر اساس وضعیت اقلیمی و جغرافیایی مناطق متفاوت است اما میانگین کلی سرانه آب کشور حدود 200 لیتر بر ثانیه است.

وی با بیان این که طرح های آبرسانی بزرگی در کشور داریم که بخشی اجرا شده و بخشی دیگر نیز در حال اجرا است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح آبرسانی به مشهد مقدس از سد دوستی به میزان 6 متر مکعب بر ثانیه به اتمام رسیده و هم اکنون آبی حدود 4 متر مکعب آب بر ثانبه به مشهد می رسد که جهت اجرایی صد درصدی پروژه نیازمند تکمیل شدن برخی مراحل این طرح هستیم که در شرکت آب و فاضلاب مشهد در حال پیگیری است.

هاشمی ثمره با بیان این که طرح آبرسانی به حاشیه خلیج فارس موسوم به خط آبرسانی کوثر با 700 کیلومتر به بهره برداری رسیده است، گفت: طرح آبرسانی از سد تالوار به زنجان و طرح آبرسانی از سد گاوشان به کرمانشاه از طرح های آبرسانی مهمی است که در حال انجام است.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور، از بهره برداری طرح آبرسانی غدیر از رودخانه های کرخه و کارون جهت تامین آب شهرهای خوزستان از جمله آبادان و خرمشهر خبر داد و گفت: فاز نخست این خط آبرسانی سوم خرداد همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص طرح آبرسانی به شهر مقدس قم نیز گفت: آب این طرح آبرسانی از سرشاخه ها رودخانه های دز و قمرود تامین می شود که امیدواریم این طرح آبرسانی در سال آینده به بهره برداری برسد.

هاشمی ثمره در خصوص اعتبارات امسال شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: اعتبارات امسال شرکت آب و فاضلاب کشور در دو بخش پروژه های فاضلاب و پروژه های آبرسانی مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان است.

وی اظهار داشت: البته این مبلغ به جزء هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برای فروش اوراق مشارکت و وام هایی است که از بانکهای جهانی و بانک توسعه اسلامی خواهیم گرفت، خواهد بود.