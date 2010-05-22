مجوز تأسیس سه دانشگاه تک جنسیتی در تهران صادر شد

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر سه درخواست تأسیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تک جنسیتی از تهران، یک درخواست از شیراز، یک درخواست از قم و یک درخواست از مشهد در حال بررسی است.

وی اظهار داشت: سه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تک جنسیتی تهران موفق شدند مجوز اصولی تأسیس را کسب کنند. در مرحله بعدی باید از این موسسات بازدید به عمل آورد که در صورت تأیید نهایی می توانند از سوی شورای گسترش مجوز قطعی را نیز دریافت کنند.

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد با بیان اینکه موسسات غیرانتفاعی تهران دخترانه هستند به مهر گفت: با دریافت مجوز قطعی می توان برای سال 89 پذیرش دانشجو در این موسسات را آغاز کرد.

وی اظهار داشت: سایر موسسات نیز در حال بررسی هستند و درخواست همه آنها به جز قم تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه است.

نادری گفت: موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قم درخواست تأسیس دانشگاه تک جنسیتی پسرانه را ارائه داده است که این موضوع باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و نتیجه نهایی بعدا اعلام شود.

وی با تشریح شرایطی که یک دانشگاه دخترانه برای دریافت مجوز باید داشته باشد به مهر گفت: هیئت موسس دانشگاه غیرانتفاعی دخترانه باید از سه عضو هیئت علمی خانم تشکیل شده باشد و سیستم های داخلی دانشگاه مانند کادر اداری و اعضای هیئت علمی بیشتر باید خانم باشند.

کامران دانشجو وزیر علوم پیش از این درباره همچنین راه اندازی دانشگاههای تک جنسیتی در کشور گفته بود: ما به دنبال ترغیب دانشگاههای غیرانتفاعی به سمت راه اندازی دانشگاههای پسرانه و یا دخترانه هستیم البته برای ایجاد دانشگاههای دولتی تک جنسیتی نیز مانعی وجود ندارد و فکر نمی کنیم اگر تعداد دانشگاههای تک جنسیتی مانند الزهرا و امام صادق بیشتر شود اشکالی را به وجود بیاورد. افزایش دانشگاههای تک جنسیتی در شهرهای کشور حق انتخاب بیشتری را برای ادامه تحصیل فرزندان به خانواده ها می دهد.



وی تاکید کرده بود: وزارت علوم برنامه ای برای تفکیک جنسیتی دانشگاههای موجود ندارد و نمی خواهیم این دانشگاهها را تک جنسیتی کنیم.